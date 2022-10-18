Die besten Nike Sport-BHs für Yoga

So wählst du den richtigen Nike Sport-BH zum Yoga
Einkaufs-Guide
Anhand dieser Tipps findest du die optimale Passform.
Unabhängig davon, zu welchem Zweck du Yoga machst, ist der richtige Flow für jede Session entscheidend. Häufig weisen die Trainer:innen ihre Kursteilnehmer:innen an, so tief in eine Pose zu gehen, wie es sich angenehm anfühlt. Oder eine komplexe Übung in eine sanftere umzuwandeln.
Auch bei Yoga-Bekleidung ist eine individuelle Passform wichtig – und Yoga-Sport-BHs sind da keine Ausnahme, so Tara Sweeney, technische Designerin für Sport-BHs bei Nike.
"Fühl dich aufgrund der Klassifizierung nicht zu irgendetwas gezwungen", so Sweeney weiter. "Wenn du beim Yoga einen BH mit starkem Halt vorziehst, dann ist das in Ordnung."
Laut Sweeney musst du vielleicht eine Vielzahl von BH-Typen anprobieren, um den besten Sport-BH zu finden. "Sport-BHs sitzen nicht bei jeder Frau gleich", so Sweeney. Ihre Passform kann basierend auf der Größe der Brust, dem Körpertyp und dem bevorzugten Halt variieren.
Lies weiter, um basierend auf deinem individuellen Style und deinen Vorlieben in Bezug auf den Tragekomfort für dich den besten Nike Yoga-Sport-BH zu finden.
(Verwandter Artikel: So findest du die richtige Größe für deinen Nike Sport-BH)
Der beste Yoga-Sport-BH für ein leichtes, nicht einengendes Gefühl: Nike Alate
1.Für einen hohen Halsausschnitt: Nike Yoga Alate Curve
- Die breiten Träger verteilen den Druck gleichmäßig auf den Schultern.
- Das Racerback-Design ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit für die Schulterblätter.
- Nike Dri-FIT-Technologie verhindert, dass sich Schweiß auf der Haut ansammeln kann.
2.Für leichte Polsterung und verstellbare Träger: Nike Yoga Alate Versa
- Das Material ist sehr elastisch und sorgt so für zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- Das nicht einengende Unterbrustband umfasst den Rippenbogen sanft.
- Nike Dri-FIT-Technologie sorgt für ein trockenes Tragegefühl.
3.Für lange Oberkörper: Nike Alate Solo
- Die längere Silhouette und der U-Ausschnitt verleihen dem BH den Look und das Tragegefühl eines Tanktops.
- Das seidige InfinaSoft-Material schmiegt sich an die Haut an.
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet jegliche Feuchtigkeit vom Körper ab.
(Verwandter Artikel: Die besten Nike Sport-BHs in Übergröße)
Der beste Yoga-Sport-BH für eine eng anliegende Passform: Nike Swoosh
Wenn sich deine Brust bei deinen Yoga-Sessions möglichst wenig bewegen soll, ist der Nike Swoosh Yoga-Sport-BH ideal. Das Material bietet eine verstärkte Kompression und zusätzliche Nähte sorgen für eine besonders eng anliegende Passform. Wähle aus diesen zwei Varianten:
1.Für einen hohen Halsausschnitt: Nike Yoga Swoosh Sport-BH mit hohem Halsausschnitt
- Das perforierte Design am Rücken trägt zur Kühlung bei.
- Das weiche Material ist fest genug, um Bewegungen der Brust zu verhindern.
- Ein spezielles Futter an der Innenseite bietet nach dem Kurs Stauraum für Smartphone oder Schlüssel.
2.Für verstellbare Träger: Nike Swoosh Sport-BH mit Polsterung und mittlerem Halt
- Die enge Passform sorgt für Kompression im Bereich der Brust und der Körpermitte.
- Die Rückseite mit Trägern und minimalem Material ermöglicht den Schulterblättern uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.
- Nike Dri-FIT-Technologie lässt Schweiß verdunsten.
(Verwandter Artikel: Die besten hochgeschlossenen Nike Sport-BHs, die du unbedingt ausprobieren solltest)
Der beste Yoga-Sport-BH für deinen Style: Nike Indy
Wie die Alate BHs ermöglichen auch die Nike Indy BHs den Brüsten eine natürliche Bewegung. Der große Unterschied: Diese Variante ist etwas verspielter, ausdrucksstarker und farbenfroher – sodass du wahrscheinlich genau das Modell finden wirst, das zu deinem Style passt. Wie wäre es mit einer dieser drei Varianten:
1.Für einen einzigartigen Halsausschnitt: Nike Yoga Indy
- Durch die Trennung von Materialien entsteht ein hoher Halsausschnitt, der für zusätzliche Belüftung der Brustpartie sorgt.
- Das dünne Infinalon-Material konturiert die Brust sanft.
- Zwei Reihen Träger ermöglichen eine individuelle Passform.
2.Für zusätzliche Feuchtigkeitsableitung: Nike Yoga Dri-FIT ADV Indy
- Dank der fehlenden Polsterung kommt dieser BH mit einem Minimum an Material aus.
- Das seidige Material liegt glatt auf der Haut auf.
- Nike Dri-FIT ADV-Technologie gewährleistet ein durchweg trockenes Tragegefühl.
3.Für leichten Tragekomfort: Nike Indy Luxe
- Das hochwertige Material minimiert Ablenkungen.
- Da das Polster eingenäht ist, kann es nicht verrutschen.
- Die versiegelten Nähte sind weich (und kaum sichtbar).
Text: Julia Sullivan, A.C.E.-zertifizierte Trainerin