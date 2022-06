Must-have-Ausrüstung für Yoga-Anfänger

Wenn du gerade erst mit Yoga anfängst, weißt du vielleicht nicht, was dich erwartet. Freuen kannst du dich aber schon auf vieles. Du schließt dich einer 5.000 Jahre alten Tradition an, die zahlreiche Vorteile für die körperliche und geistige Gesundheit mit sich bringt. Wenn du Yoga-Posen erlernst, kannst du dich über mehr Kraft und Flexibilität, besseren Schlaf, weniger Stress und ein gesünderes Herz freuen. All das wird dich zu einem besseren Sportler bzw. zu einer besseren Sporterlin machen.



Bevor du zum Yoga in ein Yoga-Studio gehst, brauchst du eine Yoga-Grundausstattung. Vielleicht möchtest du dir auch spezielle Yogakleidung und ein oder zwei optionale Yoga-Accessoires besorgen, die dich beim Erlernen der Yoga-Bewegungen unterstützen. Hier findest du das Yoga-Equipment, das dir bei den Übungen am Besten helfen kann.