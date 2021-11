Pourquoi et comment accepter l'incertitude selon des experts en psychologie

Comme l'histoire récente l'a parfaitement montré, personne ne peut prédire l'avenir. Pas même la voyante qui savait que vous adopteriez un chien. La plupart d'entre nous, sinon tous, venons d'endurer les dix-huit mois les plus inattendus et imprévisibles de nos vies. Même si nous en ressortons plus forts. Mais la vie continuera d'être incertaine. Pouvons-nous réserver ce voyage au Mexique avec des amis pour le mois prochain ? Dans quelle école allez-vous être accepté pour vos études supérieures ? Ce marathon aura-t-il vraiment lieu ? Chaque instant qui suit celui où vous vous trouvez est imprévisible. L'incertitude est inévitable.

Ce qui explique pourquoi arriver à mieux l'accepter peut vous aider à maîtriser votre anxiété, et peut même être le coup de pouce dont vous avez besoin pour atteindre des objectifs qui vous semblent hors de portée. « La seule certitude dans ce monde, c'est le changement. Plus nous l'acceptons, plus nous pouvons être enthousiastes à son idée, comme une infusion d'énergie nouvelle », explique Mollie Eliasof, psychothérapeute et assistante sociale clinicienne diplômée à New York.