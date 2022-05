Pas de limites pour briser les codes : l'état d'esprit Waffle

L'approche originale et improvisée de Bill Bowerman en termes de recherche et de développement se perpétue à travers des innovations comme le talon rehaussé, l'empeigne en nylon et la semelle intermédiaire continue. Son empreinte est visible dans de nombreuses nouveautés Nike encore à ce jour. Bien que la Waffle Racer d'origine et le modèle actuel soient très différents (la sneaker urbaine d'aujourd'hui se compose d'un mélange de matières recyclées ainsi que d'une semelle intermédiaire en mousse), les deux paires ont été lancées en suivant le même procédé, avec une approche atypique de la résolution de problèmes et un véritable désir de servir l'athlète.



Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur la façon dont les créateurs et créatrices Nike entretiennent cet esprit d'expérimentation et exploitent les sources d'inspiration les plus banales pour innover à l'infini.