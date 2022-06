Objectifs de développement durable 2025

Les matières issues du développement durable sont d'autant plus importantes si notre fabrication est responsable. Notre approche globale tient compte du carbone, de l'énergie, des déchets, de la chimie et de l'eau tout au long du cycle de vie des produits, et nous faisons au final des choix qui améliorent les conditions des équipes et des sites du monde entier.



Créer des produits nécessite de l'énergie et génère aujourd'hui également des déchets. Mais on se rend aussi de plus en plus compte que les déchets représentent un trésor. En effet, Nike Air est l'une de nos plus grandes inventions, mais c'est aussi l'une de nos innovations les plus écoresponsables. Nous sommes en mesure de réutiliser plus de 90 % des déchets de la fabrication des unités Air, en les transformant souvent en de nouveaux exemplaires. Cela permet de garantir que toutes les semelles Nike Air sont fabriquées avec au moins 50 % de matières recyclées.



De petits changements permettent de parvenir à de grands objectifs. Depuis notre dernier rapport d'impact, nous avons effectué des ajustements de quelques centimètres dans la fabrication des produits, lesquels ont entraîné une réduction de plus de 3,5 millions de kg de déchets. À grande échelle, ces ajustements et innovations représentent le moyen de parvenir à nos objectifs, soit 100 % des déchets de notre chaîne d'approvisionnement étendue qui ne finissent pas dans des décharges, et au moins 80 % recyclés dans des produits NIKE et d'autres produits. Nous n'en sommes pas encore là, mais tout comme nos athlètes qui font en sorte de s'améliorer quotidiennement, nous avons pour but de progresser chaque jour.