Cosmic Unity : Behind the Design

Attention à la quantité de déchets

Bennett Shaw, le Product Line Manager de la Cosmic Unity, est un passionné de basketball, mais ce n'est pas un expert de la démarche Move to Zero de Nike. Cependant, au fur et à mesure du développement de la chaussure, il a commencé à noter des similitudes entre le sport qu'il adore et la mission de Nike : l'idée selon laquelle on peut faire un peu mieux chaque année. « Nous voulons progresser au fur et à mesure, explique Bennett. Notre objectif est d'essayer d'augmenter de 5 % la quantité de matière recyclée. Pour la Cosmic Unity, cela représente 25 % de son poids. » Pour atteindre le chiffre magique de 25 %, les designers ont utilisé un mélange unique d'éléments partiellement recyclés et de nouvelles matières fabriquées de manière efficiente. Par exemple, la semelle intermédiaire en mousse Crater a été créée avec environ 10 % de caoutchouc Nike Grind associé à des matières neuves. La chaussure présente également un système de câbles superposés confectionné avec 99 % de matières recyclées, une semelle de propreté fabriquée en polyester recyclé, et la bande est obtenue par un mélange de polyuréthane et de polyester recyclés. L'équipe a également porté une grande attention à l'esthétique visuelle de la chaussure, veillant à ce qu'elle affiche un look stylé et futuriste donnant une impression de vitesse.