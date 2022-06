Billie a souvent évoqué l'angoisse que lui procure le changement climatique, et la façon dont ce phénomène touche sa musique, ses partenariats et ses tournées, où les pailles en plastiques sont interdites et où les spectateurs sont même invités à venir avec leur propre bouteille d'eau. Mais elle reste toujours désireuse d'en savoir plus. Ayana dispose non seulement d'une longue expérience sur les questions scientifiques et politiques, mais elle est également co-fondatrice du Urban Ocean Lab, un groupe de réflexion qui envisage le futur des villes côtières, co-fondatrice du All We Can Save Project, qui soutient les figures féminines de la lutte pour le climat, et co-créatrice de How to Save a Planet, un podcast sur les solutions pour lutter contre le changement climatique.