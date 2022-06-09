Durée de vie optimisée : 12 façons simples de prolonger la durée de vie de vos chaussures de running
Innovation
Des adeptes du running partagent des astuces simples pour commencer à prendre soin de votre équipement au quotidien. Le meilleur dans tout ça ? Ces astuces peuvent vous permettre de réduire vos déchets dans une démarche écoresponsable.
« Nous sommes tous des innovateurs » est une série portant sur les défis que les athlètes doivent affronter et surmonter grâce à un mode de pensée innovant.
Lors de l'été 2020, la coach de running londonienne Dora Atim s'est retrouvée en pleine campagne anglaise.
« J'ai littéralement fondu en larmes au milieu de cette forêt, se souvient-elle. Mais c'était une sensation de soulagement, de bonheur, c'était le privilège d'y avoir accès. »
Cette réaction est tout à fait compréhensible. Lorsqu'on traverse un lieu en courant, qu'on découvre sa splendeur et qu'on ressent sa puissance, il n'y a rien de plus naturel que de vouloir le préserver.
La bonne nouvelle, c'est que prendre soin de la planète revient un peu à progresser en running : c'est l'addition des gestes quotidiens qui compte. Le simple fait d'entretenir vos chaussures pour qu'elles durent plus longtemps peut faire la différence à terme. Autrement dit, vous serez moins susceptible d'en racheter des nouvelles avant d'en avoir besoin.
Nous avons donc demandé à notre communauté mondiale d'adeptes de running, composée d'athlètes professionnels et de designeuses et designers Nike passionnés, comment ils optimisaient leur équipement. Nous n'apportons pas toutes les réponses, mais nous pouvons apprendre beaucoup les uns des autres. Nous vous invitons donc à consulter un florilège de conseils sages ci-dessous, et à trouver ceux qui vous conviennent le mieux. Faisons cela ensemble !
Vos chaussures sont vos amies. Les designeuses Nike Rikke Bonde (à gauche) et Shelby Wauligman (à droite) montrent comment elles créent une connexion personnelle avec leur équipement, par exemple en écrivant des messages inspirants et en changeant les lacets.
1. Créez un lien avec votre équipement
« Il faut créer une forme d'empathie avec les choses que nous possédons. C'est une porte ouverte à des pratiques plus écoresponsables, explique Shelby Wauligman, designeuse de vêtements de running chez Nike. Quand nous respectons les objets, nous avons plus de chances de prolonger leur durée de vie. »
Créer un lien avec vos chaussures de running peut être aussi simple que de passer à des lacets personnalisés, d'écrire une citation qui vous inspire dessus ou de les mettre dans votre valise chaque fois que vous prenez la route. C'est le cas de Raj Mistry, un designer de vêtements expérimenté chez Nike, qui a effectué de longs voyages avec ses sneakers, de la ville historique d'Édimbourg aux rues de Hanoï.
Préparez-vous, ainsi que vos chaussures, à un succès durable. À l'instar des adeptes de running Chantal Gonzalez, Amritpal Ghatora et Kelechi Okorie (de gauche à droite), sélectionnez les chaussures les plus performantes en fonction des distances, des surfaces et des types de runs que vous envisagez.
2. Courez avec des chaussures adaptées à leur mission
Voici un conseil pour la prochaine fois que vous faites du shopping : « Demandez-vous quels sont vos objectifs de running, et pas de quel genre de chaussures vous avez envie », déclare Jo Micheli, EKIN à Los Angeles (appellation des experts en produits Nike, et Nike à l'envers).
Afin de tirer le meilleur parti de vos chaussures et de votre run, définissez « l'objectif » avant d'acheter. Envie de courir en pleine nature ? Les chaussures de trail résisteront mieux aux terrains rocailleux et variés. Si vous accumulez des kilomètres sur de l'asphalte ou sur un tapis de course, les chaussures de route dotées d'un bon amorti auront un meilleur rebond.
Londres, Angleterre, juillet 2021. Pour Dora Atim, qui a lancé l'année dernière Ultra Black Running pour que les femmes noires et les personnes non-binaires la rejoignent en pleine nature et sur les sentiers, le running est une façon de prendre soin de soi et de s'émanciper. Inutile de dire qu'elle met tout en œuvre lorsqu'elle s'apprête à parcourir quelques kilomètres. « Je suis profondément convaincue que vous devez avoir fière allure lorsque vous courez, sinon, ce n'est pas positif pour vous, affirme-t-elle. Vous devez avoir l'impression de maîtriser totalement votre apparence. »
Londres, Angleterre, juillet 2021. Pour Dora Atim, qui a lancé Ultra Black Running pour que les femmes noires et les personnes transgenres et non-binaires la rejoignent en pleine nature et sur les sentiers, le running est une façon de prendre soin de soi et de s'émanciper. C'est la raison pour laquelle chaque étape du processus, de l'hydratation aux tenues qu'elle porte, devient un moment particulier. « Je suis profondément convaincue que vous devez avoir fière allure lorsque vous courez, affirme-t-elle. Vous devez avoir l'impression de maîtriser totalement votre apparence. »
3. Faites en sorte que vos chaussures soient réservées au running
« Toutes les chaussures ont une espérance de vie, et chaque fois que vous les portez, vos chaussures vivent une partie de leur vie, explique le coach Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running. Vos chaussures ne sont plus aussi réactives et vous n'avez couru que sur 300 kilomètres ? Oui, mais vous les avez portées sur 800 kilomètres. » Donc, la prochaine fois que vous partez faire des courses, n'oubliez pas que le fait de porter vos chaussures de running peut impliquer que vous fassiez un run en moins.
De même, si vous êtes habitué à gaspiller de précieux kilomètres en marchant avec vos nouvelles chaussures de running pour les faire à vos pieds, essayez plutôt cette astuce de Craig Engels, coureur de demi-fond professionnel : « Je prends les semelles de propreté d'anciennes chaussures et je les place dans les nouvelles », explique-t-il. Les semelles déjà utilisées évitent les crampes aux pieds, ce qui lui permet de partir courir avec des chaussures tout juste sorties de leur boîte.
Jo Micheli, EKIN, montre la bonne et la mauvaise façon de retirer vos chaussures de running. La moindre petite chose peut faire la différence !
4. Dénouez vos lacets
Quand nous disons que ces conseils sont simples, nous le pensons vraiment ! Même prendre un bref instant après chaque run pour dénouer vos lacets peut faire toute la différence dans la durée de vie à long terme de vos chaussures de running.
Chaque fois que vous enlevez vos chaussures sans les délacer au préalable, ce qu'il ne faut pas faire, cela peut nuire à l'intégrité structurelle de la coque du talon. « Dès lors que le talon est endommagé, vous aurez un run beaucoup plus difficile », précise Jo. Cette mauvaise habitude courante peut également conduire à ce que vous remettiez vos pieds dans des chaussures encore lacées avant votre prochain run. Cela doublerait les dommages à vos chaussures et vos pieds seraient moins bien maintenus. Prenez donc le temps de bien lacer vos chaussures pour leur bien et pour celui de vos pieds. C'est du gagnant-gagnant.
Vous n'êtes pas adepte des lacets ? Vous pouvez aussi envisager des chaussures faciles à enfiler et à retirer Nike FlyEase, ou tenter de personnaliser une paire avec Nike By You, avec des options de laçage à stoppeur sur certains modèles. Un jeu d'enfant !
Des chaussures sèches sont des chaussures heureuses. Amritpal Ghatora, coach de running à Londres, montre un moyen simple de combattre l'humidité et les bactéries dans vos chaussures : en les remplissant de papier journal après un run.
5. N'oubliez pas le séchage
Une humidité mal contrôlée peut réduire considérablement la durée de vie d'une chaussure. « Les bactéries s'y accumulent. Vous devez vous rappeler que vous transpirez dans ces chaussures, que vous traversez des ruisseaux et des flaques d'eau en courant, explique Coach Bennett. Une des raisons pour lesquelles des chaussures n'arrivent pas à 500 ou 600 kilomètres, ce n'est pas parce qu'elles ont perdu leur fonctionnalité, leur amorti ou leur réactivité. C'est juste parce qu'elles sentent mauvais. »
Pour empêcher ces mauvaises odeurs, assurez-vous que vos chaussures sèchent bien après chaque run. Commencez par les stocker simplement dans un endroit avec une circulation d'air suffisante.
Et si elles sont complètement détrempées ? Allez encore plus loin en remplissant les chaussures de papier journal froissé pour absorber l'eau et accélérer le processus de séchage. Raj, le designer de vêtements, a toujours un seau de riz dans son garage afin de sécher ses chaussures. C'est un peu comme l'astuce que vous avez probablement utilisée pour extraire l'humidité d'un téléphone portable mouillé.
La plupart des runneuses et runners à qui nous avons parlé sont d'accord pour dire qu'il faut éviter le sèche-linge. Selon nos ingénieurs qualité (l'équipe qui teste les produits Nike et les soumet aux éléments dans un laboratoire dédié), une chaleur élevée n'est pas idéale pour les colles et les agents de liaison utilisés dans l'assemblage des chaussures.
6. Accordez une pause à vos chaussures et envisagez une rotation
Les chaussures de running ont également besoin de jours de repos. « [C'est comme] leur accorder un temps de récupération, explique le coach et marathonien Amritpal. Accordez-leur une période de récupération après un run afin qu'elles soient prêtes pour la fois suivante. »
Quel temps de récupération ? Pas moins de 24 à 48 heures, selon nos ingénieurs. Ils expliquent que même si les temps de récupération exacts des chaussures dépendent de plusieurs facteurs (matière, poids, terrain, distance), laisser suffisamment de temps de décompression aux semelles intermédiaires en mousse après un run contribuera à ce qu'elles vous maintiennent pleinement lors de votre prochaine sortie et à conserver plus de réactivité au fil du temps.
Si vous courez plus fréquemment, c'est le moment de commencer une rotation des chaussures. Bien que l'achat d'une autre paire représente un investissement initial, cela pourrait contribuer à garantir que vos chaussures restent au top le plus longtemps possible, en évitant une retraite prématurée due à une utilisation excessive.
Londres, Angleterre, juillet 2021. Après une pause pendant la pandémie, Dora espère revenir aux trails hebdomadaires avec le groupe composé de 30 à 40 personnes avant le confinement. « Les femmes noires ont besoin de cet espace pour se sentir exister parce qu'elles doivent sans cesse changer leur façon d'être pour s'adapter aux règles, sinon, elles sont constamment exclues ou invisibles, explique-t-elle. C'est pour elles. Et cela a pris une ampleur incroyable. »
Londres, Angleterre, juillet 2021. Après une pause pendant la pandémie, Dora espère revenir aux trails hebdomadaires avec Ultra Black Running, un groupe composé de 30 à 40 personnes avant le confinement. « Les femmes noires ont besoin de cet espace pour se sentir exister, parce qu'elles doivent sans cesse changer leur façon d'être pour s'adapter aux règles, sinon, elles sont constamment exclues ou invisibles, explique-t-elle. C'est pour elles. Et cela a pris une ampleur incroyable. »
7. Changez de type de terrain
« Toutes les surfaces ne sont pas égales, souligne Coach Bennett. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'amorti lorsque vous courez sur de l'herbe. Elle fait une partie du travail à votre place. » Lorsque c'est possible, il propose de faire une rotation sur des surfaces moins rigides (herbe, sentiers, piste, plage) pour accorder une pause à votre équipement et à votre corps. C'est un conseil qu'il avait l'habitude de donner à ses élèves de lycée adeptes de running sur piste et de cross-country, qui ne pouvaient souvent pas se permettre d'acheter plusieurs paires de chaussures de running. Mais même des runneuses et runners de haut niveau comme Craig ne jurent que par cela encore aujourd'hui.
« Nous courons entre 110 et 160 kilomètres par semaine et l'objectif est de trouver une surface douce », explique Craig à propos de son programme d'entraînement en équipe, et il ajoute que sa surface synthétique préférée est la piste cendrée. « Si vous courez sur du béton, vous comprimez beaucoup plus [vos chaussures]. »
Gardez un œil sur quelques chiffres, et notamment sur votre kilométrage. Jo Micheli, EKIN, démontre combien il est facile (et automatique) de faire un suivi avec l'application Nike Run Club. Mais Jo opte parfois pour une méthode plus analogique : en marquant la « date de naissance » de ses nouvelles chaussures et en comptant les kilomètres parcourus chaque mois à partir de là.
8. Faites un suivi de votre kilométrage
Pour les chaussures de running, l'âge n'est qu'un nombre. La date d'achat importe moins que le nombre de kilomètres que vous avez parcourus avec elles. Comme le dit Coach Bennett, « ce n'est pas une bouteille de lait », elles n'ont pas de date d'expiration, alors n'hésitez pas à dépoussiérer une vieille paire qui n'a pas beaucoup servi. Mais une fois que vous les utilisez, assurez-vous de garder un œil sur le kilométrage.
Il existe une manière très simple d'y parvenir : avec l'application Nike Run Club. Il vous suffit d'identifier votre chaussure (ou vos chaussures !) ainsi qu'un objectif kilométrique. L'application enregistrera automatiquement vos kilomètres à chaque run et vous enverra une notification quand vous aurez atteint votre objectif.
Bien que le kilométrage ne soit pas l'alpha et l'oméga de la durée de vie de vos chaussures, c'est le moyen le plus simple d'évaluer leur état approximatif. Selon les ingénieurs qualité de Nike, la plupart des modèles de chaussures sont testés pour durer au minimum 300 à 500 kilomètres. Le mot clé étant « minimum », si vous atteignez ce stade et que vos chaussures sont toujours belles et confortables, ne les jetez pas tout de suite ! Il se peut qu'elles en aient encore sous le pied.
Ayez une bonne connaissance de votre corps et de votre équipement. L'ancienne runneuse en compétition et actuelle Nike Store Athlete Danielle Girard montre l'importance des échauffements et des récupérations pour identifier correctement toute source de douleur.
9. Comprenez l'importance des soins que vous apportez à vos chaussures et à vous-même
Lorsque des petits bobos et des douleurs mineures surviennent, certains runners et runneuses ont tendance à vouloir acheter une nouvelle paire de chaussures. Mais la runneuse Danielle Girard encourage les athlètes qu'elle conseille à revoir leur routine d'avant et d'après run avant de franchir cette étape.
« Vous avez vraiment des courbatures aux mollets après chaque run ? », demande Danielle, qui est encore aujourd'hui une runneuse acharnée. « Il se pourrait que vos chaussures soient mortes et que vous ayez besoin de plus d'amorti, mais il se pourrait simplement que vos mollets soient contractés et que vous ayez besoin de vous étirer un peu plus. » En d'autres termes, cela vient peut-être de vous, pas des chaussures.
Plus vous courez, plus vous serez en phase avec votre corps et votre équipement, et mieux vous serez en mesure de résoudre les problèmes à mesure qu'ils surviennent. En attendant, n'oubliez pas de bien vérifier votre échauffement et votre récupération avant de tirer des conclusions hâtives sur vos chaussures. Et bien sûr, surveillez de près tout inconfort récurrent ou continu.
Londres, Angleterre, juillet 2021. « Pour moi, la durabilité concerne votre tenue. Est-ce que vous la transmettez ? À quelle fréquence faites-vous des achats ? » Un autre moyen important de faire la différence ? Prenez le temps de bien nettoyer vos chaussures, que ce soit par le biais d'un nettoyage rapide après chaque run ou par un lavage en profondeur. « Je réserve une journée de lavage à mes chaussures, simplement pour en tirer le meilleur, explique Dora. Elles ont l'air de sortir de leur boîte, et je me dis que je n'ai pas besoin d'en acheter des nouvelles. »
« Pour moi, la durabilité concerne votre tenue. Est-ce que vous la transmettez ? À quelle fréquence faites-vous des achats ? », demande la coach de running londonienne Dora Atim. Un autre moyen important de faire la différence ? Entretenez soigneusement vos chaussures, que ce soit par le biais d'un nettoyage rapide après chaque run ou par un lavage en profondeur si nécessaire. « Je réserve une journée de lavage à mes chaussures, simplement pour en tirer le meilleur, explique Dora. Elles ont l'air de sortir de leur boîte, et je me dis que je n'ai pas besoin d'en acheter des nouvelles. »
10. Sachez quand (et comment) nettoyer vos chaussures
« [Nettoyer vos chaussures] consiste à éviter que toute la poussière et la saleté ne se coincent dans des coutures ou dans des zones à éviter. Cela nuit à la durée de vie de la matière, explique Rikke Bonde, designeuse de matières chez Nike et ultra-runneuse passionnée. Si vous les nettoyez, elles dureront plus longtemps. »
Certains adeptes de running à qui nous avons parlé aiment nettoyer leurs chaussures en profondeur avec du savon doux et de l'eau, de temps en temps. C'est le cas de Kelechi Okorie, designer basé à Londres et membre du club de running TrackMafia, qui a pour objectif un « bain pour ses chaussures » une fois par mois.
D'autres optent pour des techniques d'entretien moins invasives : Shelby, designeuse pour Nike, suggère d'enlever l'excès de boue dans l'herbe, d'utiliser un bâton pour nettoyer les semelles encrassées et d'utiliser des chiffons en tissu réutilisables si nécessaire.
De nombreuses personnes demandent si elles peuvent nettoyer leurs chaussures en machine, mais les runners et runneuses à qui nous avons parlé préfèrent prendre le temps de laver leurs chaussures à la main. Considérez cela comme une autre opportunité d'être en phase avec vos chaussures (voir le conseil n° 1).
N'ayez pas peur d'effectuer des petites réparations. Ci-dessus, la designeuse de matières Rikke Bonde reprend un petit accroc. Elle appelle cela la « réparation mentale », autrement dit, l'opportunité de vous connecter avec vous-même et avec votre équipement.
11. Réparez quand c'est possible
Les chaussures de running sont complexes, mais les réparer ne l'est pas nécessairement. « Si certaines parties sont abîmées mais que la structure globale est encore bonne, je les répare », explique le runner londonien Kelechi, qui a appris à recoudre un accroc dans l'empeigne de sa chaussure Epic React en regardant une vidéo YouTube sur les techniques de couture. « Google vous procure toutes les informations dont vous avez besoin. »
Même si les réparations structurelles majeures doivent être confiées à un professionnel, les réparations de base de l'empeigne et de la semelle extérieure peuvent être tentées par les runners et runneuses eux-mêmes. Parfois, c'est aussi facile que de remplacer des lacets usés ou de renforcer les zones à friction élevée à l'aide d'un morceau de ruban adhésif.
« J'essaie de prendre soin de mes affaires », explique Rikke, la designeuse de matières qui emporte toujours un kit de réparation dans ses ultra-runs. « Je sais que si je fais un bon travail ou que j'essaie, du moins, je peux continuer à les porter ou les réparer à nouveau. »
La vie continue. Vos anciennes chaussures ne peuvent peut-être plus vous accompagner dans vos runs, mais vous pouvez toujours les utiliser au jardin ou dans votre vie quotidienne, comme le fait Coach Bennett. Apprenez simplement à reconnaître le jour J en recherchant des signes révélateurs, comme le démontre Amritpal Ghatora.
12. Détectez et célébrez le départ à la retraite de vos chaussures
« Le but n'est pas de prolonger la durée de vie des chaussures indéfiniment. Il s'agit de les prolonger jusqu'à leur date de départ à la retraite prévue, explique Coach Bennett. Il n'est pas question de les faire ressurgir de l'au-delà. »
Mais comment savoir quand elles sont arrivées en bout de course ? Eh bien, il y a un certain nombre de facteurs à considérer. Tout d'abord, quel kilométrage affichent-elles ? (Rappel : entre 300 et 500 kilomètres, en général, selon nos ingénieurs qualité.) Ensuite, faites un check-up de vos chaussures ainsi que de vous-même. Les sneakers montrent des signes visibles d'usure ? La semelle est usée et complètement lisse ? Vous obtenez moins de réactivité, ou vous avez besoin d'une récupération plus longue après un run ? Si c'est le cas, alors… félicitations ! Vous avez vécu une relation longue et épanouissante avec vos chaussures. Vous pouvez vous en réjouir, mais arrêtez de courir avec.
Même si elles ne vous accompagnent plus dans vos runs, ce n'est pas un adieu à jamais. Si vos anciennes chaussures sont toujours en état d'être portées, envisagez de leur donner une seconde carrière en tant que chaussures de marche ou de jardinage pour le quotidien, ou faites-en don à un nouveau propriétaire dans le besoin. Et si elles sont vraiment en fin de vie, vous pouvez les déposer dans certains magasins Nike participant à des programmes de recyclage.
Maintenant que vous savez, passez le message
Vos gestes quotidiens se cumulent. Imaginez la différence que nos actions collectives peuvent faire lorsque nous agissons tous ensemble. Donc, si vous avez appris quelque chose de nouveau ici sur l'entretien de vos chaussures, partagez-le avec les autres !
« La communauté des adeptes de running est idéale pour partager ces informations, car elle est composée essentiellement de personnes très bienveillantes, qui aiment faire des runs en pleine nature. Ce lien avec l'environnement est bien intégré, explique la designeuse de vêtements Shelby, qui court pour se vider l'esprit et rester inspirée. Prendre soin des choses que l'on possède doit devenir la norme. Plus les gens le feront, plus la culture changera. »
Signé Move to Zero : la démarche zéro déchet et empreinte carbone nulle de Nike pour protéger le futur du sport.
Rédaction : Emily Jensen
Photographie : Holly-Marie Cato