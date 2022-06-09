« Le but n'est pas de prolonger la durée de vie des chaussures indéfiniment. Il s'agit de les prolonger jusqu'à leur date de départ à la retraite prévue, explique Coach Bennett. Il n'est pas question de les faire ressurgir de l'au-delà. »



Mais comment savoir quand elles sont arrivées en bout de course ? Eh bien, il y a un certain nombre de facteurs à considérer. Tout d'abord, quel kilométrage affichent-elles ? (Rappel : entre 300 et 500 kilomètres, en général, selon nos ingénieurs qualité.) Ensuite, faites un check-up de vos chaussures ainsi que de vous-même. Les sneakers montrent des signes visibles d'usure ? La semelle est usée et complètement lisse ? Vous obtenez moins de réactivité, ou vous avez besoin d'une récupération plus longue après un run ? Si c'est le cas, alors… félicitations ! Vous avez vécu une relation longue et épanouissante avec vos chaussures. Vous pouvez vous en réjouir, mais arrêtez de courir avec.



Même si elles ne vous accompagnent plus dans vos runs, ce n'est pas un adieu à jamais. Si vos anciennes chaussures sont toujours en état d'être portées, envisagez de leur donner une seconde carrière en tant que chaussures de marche ou de jardinage pour le quotidien, ou faites-en don à un nouveau propriétaire dans le besoin. Et si elles sont vraiment en fin de vie, vous pouvez les déposer dans certains magasins Nike participant à des programmes de recyclage.