« Toutes les surfaces ne sont pas égales, souligne Coach Bennett. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'amorti lorsque vous courez sur de l'herbe. Elle fait une partie du travail à votre place. » Lorsque c'est possible, il propose de faire une rotation sur des surfaces plus douces (herbe, sentiers, piste, plage) pour accorder une pause à votre équipement et à votre corps. C'est un conseil qu'il avait l'habitude de donner à ses lycéens runners sur piste et en cross-country, qui ne pouvaient souvent pas se permettre d'acheter plusieurs paires de chaussures de running. Mais même des runners de haut niveau comme Craig ne jurent que par cela encore aujourd'hui.

« Nous courons entre 110 et 160 kilomètres par semaine et l'objectif est de trouver une surface douce », explique Craig à propos de son programme d'entraînement en équipe, et il ajoute que sa surface synthétique préférée est la piste cendrée. « Si vous courez sur du béton, vous comprimez beaucoup plus [vos chaussures]. »