Nike et WeForest : grandir ensemble

Dans le cadre de la mission Move to Zero de Nike, qui vise à créer un futur plus durable, nous nous sommes associés avec WeForest dans le but de planter un million d'arbres.

Nous sommes fiers d'annoncer que nous avons atteint cet objectif. Maintenant, nous voulons célébrer ensemble notre million d'arbres plantés en courant un million de kilomètres avec Nike Run Club.

Rejoignez notre défi de la communauté Move to Zero, et pour chaque Membre Nike qui aura couru au moins 1 km entre le 22 avril et le 6 mai, nous planterons un arbre supplémentaire.

Vous courez, nous plantons.