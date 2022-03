Comment sprinter correctement

Chaque personne adopte une posture légèrement différente lorsqu'elle sprinte. Cela dit, Amie Dworecki, coach de running certifiée de niveau I et II par le Road Runners Club of America et l'USA Track and Field, présente les principes de base pour vous aider à trouver la position optimale.

Courez en gardant le dos droit, la tête, le cou et les épaules dans l'alignement des hanches.

Balancez les bras d'avant en arrière, pas en travers de votre torse.

Gardez les coudes pliés à 90 degrés.

Vos pieds doivent entrer en contact avec le sol directement sous votre corps ; n'essayez pas d'aller chercher trop loin en avant.

Courez en montant bien haut les genoux.

Atterrissez sur la plante du pied plutôt que sur les orteils.

En raison de l'intensité requise pour les entraînements de sprint, les efforts ont tendance à être courts (et puissants), avec entre chaque répétition des temps de repos plus longs que pour les autres types d'entraînements. Pour gagner en puissance, effectuez des sprints de cinq à dix secondes avec 20 à 30 secondes de repos entre chaque répétition, recommande Amie Dworecki. Si vous débutez avec le sprint, commencez par des enchaînements de deux ou trois sprints, puis passez à des séries de cinq ou six. Vous pouvez continuer à augmenter le nombre de répétitions au fur et à mesure que vous développez votre force et votre endurance.

Lorsque vous faites un sprint, visez un niveau d'effort de 90 %. « Si vous démarrez trop vite, vous risquez de provoquer une défaillance musculaire ou de vous fatiguer trop tôt pour terminer l'entraînement », explique Amie Dworecki. Si vous débutez, commencez à une intensité légèrement inférieure (par exemple 80 %).