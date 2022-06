Comment choisir les bonnes chaussures de running pour tapis de course

Pour celles et ceux d'entre vous qui utilisent aussi le tapis de course pour marcher, vous pouvez très bien utiliser des chaussures de running. Si toutefois vous ne faites que marcher, envisagez plutôt d'utiliser des chaussures de marche. La marche sur tapis de course présente son lot de bienfaits, puisque vous pouvez contrôler l'inclinaison et la vitesse au fil de vos pas. Quand l'envie de courir se fait sentir, n'hésitez pas à accélérer la cadence. Et si vous ressentez le besoin de ralentir, il vous suffit d'appuyer sur la commande correspondante.

Le suivi des différents indicateurs de la machine, comme la distance, le rythme cardiaque et le nombre de calories brûlées vous permettra également de créer un entraînement sur mesure, pendant lequel vous courez et marchez en fonction de la dépense énergétique souhaitée.

S'il est vrai que les tapis de course absorbent la majeure partie des chocs, et que marcher sur un tapis n'est pas aussi traumatisant pour les pieds que le running, des chaussures de marche adaptées peuvent vous permettre d'épargner vos articulations et de garder vos pieds correctement alignés pendant votre entraînement de marche sur tapis.

Vous modifierez également plus volontiers les paramètres du tapis de course pour tester différentes vitesses si vous portez des chaussures de running adaptées pour le tapis de course. Ainsi, que vous préfériez marcher ou courir sur de longues distances en utilisant un tapis de course, vous avez besoin de chaussures adaptées à cette activité.