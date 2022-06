Quatre types d'entraînements en côte et leurs bienfaits

Les entraînements en montée améliorent les mécanismes de running en favorisant une foulée plus rapide, un type de foulée correct et une meilleure posture pendant le running. Lorsque vous courez en montée, vous augmentez le lever de genou et la mobilité des hanches. Lorsque vous courez en descente, vous renforcez les muscles proches du genou et de la jambe tels que les fessiers et les quadriceps. Cela améliore votre forme neuromusculaire, c'est-à-dire la façon dont votre cerveau coordonne les mouvements musculaires et articulaires.



En ce qui concerne votre foulée et votre posture, courir en montée favorise une foulée avec une attaque par l'avant-pied. La course en descente, pour sa part, favorise une foulée attaque talon. De la même manière, le running en montée incite à un basculement vers l'avant, tandis que le running en descente cause un basculement vers l'arrière. Le running sur pentes et côtes peut donc être utilisé pour ajuster vos tendances d'attaque du pied et votre posture, ce qui peut avoir un impact sur votre économie de course.