Pour celles et ceux qui aiment courir, rien de tel qu'une nouvelle paire de chaussures de running. Mais elles ne restent souvent pas très longtemps à l'état neuf. Que vous fouliez les routes, les pistes ou les sentiers, les salissures et éraflures sont inévitables.

Suivez ces huit étapes simples pour nettoyer vos chausses de running, surtout les blanches ! Vos chaussures retrouveront leur propreté et leur aspect neuf en 30 minutes maximum. (Mais attention, il faudra aux chaussures environ huit heures pour sécher.)