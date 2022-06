En plus du plaisir et des bénéfices qu'offre un bon run en extérieur, le trail vous permet de courir sur une surface moins dure que le bitume. Faire du sport en pleine nature apporterait aussi divers bienfaits pour la santé en général, comme une réduction du stress et une amélioration de l'humeur. Pour les adeptes du running qui s'accommodent du bruit, des voitures et des trottoirs fréquentés pendant leurs runs à travers la ville ou dans leur quartier, le trail offre un agréable changement de décor et une coupure reposante.

Mais entre la neige, le risque de glissade et les surfaces accidentées, les sentiers de trail peuvent présenter certaines difficultés. En vous munissant de l'équipement de trail adéquat, notamment de chaussures de trail, vous pouvez vous protéger des éléments et bénéficier de l'adhérence nécessaire. Que vous ayez de l'expérience en trail ou que vous recherchiez simplement de nouvelles chaussures pour randonner, une paire de chaussures de trail pourrait bien être la solution. Voici les meilleures chaussures de trail Nike, ainsi que les principales caractéristiques à rechercher pour évoluer au mieux sur différents types de sentiers et de terrains.