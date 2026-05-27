Comment jouer au football : règles, postes et bases, expliqués par des coachs
Activité
Apprends à jouer au foot avec les conseils de coachs certifiés, avec notamment des infos clés sur les positions et les bases du jeu nécessaires pour débuter.
Avec plus de 3,5 milliards de fans, le football est considéré comme le sport le plus populaire au monde : un jeu rapide, dynamique et passionnant tant sur le terrain que devant l'écran. Apprendre les bases du foot est un excellent moyen d'en apprécier pleinement l'expérience. Ce guide te donnera toutes les informations dont tu as besoin, fournies par des coachs certifiés, pour te lancer sur le terrain.
Points clés à retenir :
- Un match de football dure 90 minutes, divisé en deux mi-temps de 45 minutes.
- Chaque équipe est composée de 10 joueurs ou joueuses sur le terrain, plus un gardien ou une gardienne de but.
- Les règles essentielles à connaître sont le hors-jeu, la manipulation du ballon, les cartons jaunes et rouges et les penalties.
- Les postes comprennent les attaquants/attaquantes, les milieux de terrain, les défenseurs/défenseuses et les gardiens/gardiennes de but ; tous nécessitent des compétences de base similaires.
- Les penalties sont accordés lorsqu'une faute est commise à l'intérieur de la surface de réparation.
Quelle est la durée d'un match de football ?
« Un match entier dure 90 minutes, divisé en deux mi-temps de 45 minutes », explique Carl Wild, coach de football certifié par la English Football Association et la Scottish Football Association, expert en management et auteur du livre « Essential Practices for Player Development ».
« Ces mi-temps ne prévoient aucune pause ou [temps mort]. En cas de blessure ou de remplacement, on arrête le chronomètre et on ajoute généralement trois ou quatre minutes au temps de jeu après 90 minutes », précise-t-il.
Quelles sont les règles de base du football ?
Apprendre à jouer au football suppose de connaître les règles de base. Plus tu joues, t'entraînes et regardes des matchs, mieux tu comprendras ces notions, mais avoir quelques bases permet de se mettre rapidement au niveau. Voici les règles de base du football.
Qu'est-ce qu'une main au football ?
Il est absolument interdit d'utiliser ses mains au football. Le règlement du football interdit de manipuler le ballon avec les mains et les bras ; cela est souvent appelé une faute de main.
« Les fautes de main sont très importantes et souvent très controversées », explique Luke Toughey, coach de football professionnel à l'Université de Brighton. « À part le gardien de but, à l'intérieur de sa zone délimitée, aucun autre membre de l'équipe ne peut toucher le ballon avec une partie de son bras sous la manche de son maillot, sans quoi le ballon revient à l'adversaire », précise-t-il.
Cela dit, il peut arriver que le ballon soit envoyé dans ta direction et entre en contact avec tes bras. Ce genre de cas accidentel ne constitue pas une faute, tant que tu ne te sers pas de tes bras pour contrôler le ballon.
Qu'est-ce que le hors-jeu au football ?
Il s'agit d'un autre terme que tu entendras fréquemment en football, et c'est l'une des règles les plus importantes du jeu. Selon Luke Toughey, le hors-jeu signifie que « l'attaquant·e situé·e le plus près de la ligne de but adverse doit avoir au moins un défenseur ou une défenseuse de champ adverse entre lui ou elle et le but, sans quoi l'attaquant·e se trouvera en position de hors-jeu. »
Être en position de hors-jeu crée une situation où un attaquant peut plus facilement marquer, puisqu'il y a moins de défenseurs pour intervenir.
Que signifient les cartons jaunes et rouges au foot ?
Au football, les fautes de jeu sont contraires aux règles. Bien que cela soit déterminé par l'arbitre, il y a généralement faute lorsqu'un joueur ou une joueuse donne un coup de pied, fait un croche-pied à l'adversaire ou bien qu'il ou elle le ou la bouscule ou présente d'autres types de comportement anti-sportif.
Lorsque cela se produit, l'arbitre peut brandir un carton jaune ou rouge pour indiquer la gravité de la faute. Un carton jaune est un avertissement formel, mais il permet au joueur ou à la joueuse de rester sur le terrain, tandis qu'un carton rouge indique une infraction grave qui entraîne une expulsion immédiate du match.
Que se passe-t-il lors d'un penalty ?
Lorsqu'un joueur ou une joueuse commet une faute dans sa propre surface de réparation, l'équipe adverse obtient un coup de pied de réparation (ou penalty), et a donc la possibilité de marquer un but avec seulement le gardien de but en défense. Les tirs au but doivent être effectués à 11 mètres de la ligne de surface, en direction du gardien de but.
« Il est extrêmement important de ne pas commettre une faute ou une main à l'intérieur de votre surface de réparation, puisque cela entraînera un penalty en faveur de l'adversaire, qui a alors statistiquement de grandes chances de marquer un but », souligne Luke Toughey.
« Il est important de ne pas concéder de penalty, mais il faut surtout éviter toute expulsion [du terrain], soit à la suite d'un carton rouge ou de deux cartons jaunes pour mauvais comportement, comme un tacle dangereux » ajoute-t-il. L'expulsion d'un joueur ou d'une joueuse signifie la fin de sa participation au jeu, jusqu'à la fin du match. Et aucun remplacement n'est autorisé.
Que sont les corners, les remises en jeu et les coups francs ?
Si le ballon franchit la ligne de but sans qu'un but soit marqué et qu'il est touché en dernier par un joueur ou une joueuse de l'équipe défendante, un corner est accordé à l'équipe attaquante. Le corner relance le match, ce qui offre une nouvelle occasion à l'équipe attaquante.
Si un joueur ou une joueuse envoie le ballon en dehors de la ligne de touche, l'arbitre accorde une touche à l'équipe adverse (autrement dit l'équipe qui n'a pas touché le ballon en dernier). Au moment d'effectuer la remise en jeu, le joueur ou la joueuse doit garder les deux pieds au sol, les deux mains sur le ballon et le ballon au-dessus de sa tête.
Lorsqu'une faute est commise ailleurs sur le terrain (hors de la surface de réparation), l'équipe adverse bénéficie d'un coup franc. Un coup franc direct permet à un joueur ou une joueuse de frapper le ballon directement vers le but, devant lequel peuvent se tenir des défenseurs ou défenseuses de l'équipe adverse pour en bloquer l'accès. Dans le cas d'un coup franc indirect, le joueur ou la joueuse doit d'abord envoyer le ballon à un ou une partenaire avant de pouvoir l'envoyer dans le but (et éventuellement marquer).
Comment marque-t-on un but au foot ?
Un but est marqué lorsque le ballon est envoyé dans le filet de l'équipe adverse. Les joueurs ou joueuses en attaque sont plus susceptibles de marquer, mais tous les autres postes du terrain peuvent le faire aussi, y compris le gardien ou la gardienne de but.
Marquer des points au foot est assez simple : un but équivaut à un point. Et s'il s'agit d'un match de ligue, aucune équipe n'est obligée de remporter le match. Soit l'une des deux équipes gagne, soit il y a ce que l'on appelle un match nul. Autrement dit, si les deux équipes ont le même score à la fin du match, y compris 0 à 0. Les règles sont différentes dans le cadre de la compétition.
« Après 90 minutes, si le score est à égalité, on prolonge le match d'une demi-heure, divisée en deux mi-temps de 15 minutes chacune », précise Carl Wild. « Ensuite, si le score est toujours le même, on passe tirs au but. Il y a en général cinq tirs par équipe, effectués à tour de rôle. » Pour rappel, le tir au but implique qu'un joueur ou une joueuse envoie le ballon dans la cage défendue par un·e gardien·ne de but.
Lorsque les tirs au but sont terminés, si l'une des équipes a marqué plus de buts que l'autre, elle remporte le match. Si aucune des deux équipes ne se départage et que le match est toujours nul, on passe à la mort subite : les tirs au but continuent jusqu'à ce qu'une équipe marque une fois de plus que l'autre.
Quels sont les différents postes au foot ?
Le foot représente le sport d'équipe par excellence, puisque n'importe quel joueur ou joueuse peut passer de la défense à l'attaque et marquer un but, quel que soit son poste.
« Pour décrire les différents postes au foot, le plus simple est de dire qu'ils sont tous identiques et requièrent les mêmes compétences. La question est simplement de savoir où tu te trouves sur le terrain et quelles sont tes intentions », explique Ray Selvadurai, coach d'un club de football junior à New York, qui a remporté trois fois le championnat national.
Chaque équipe compte 10 joueurs ou joueuses en unités d'attaque, de défense et de milieu de terrain, avec des rôles plus spécifiques au sein de chaque unité. « Il est essentiel de savoir travailler ensemble au sein de ces unités », explique Selvadurai. Cela garantit que tout le monde contribue au jeu de manière utile et décisive.
Attaquant
L'attaquant·e (ou avant) joue un rôle offensif, d'où son nom. Les attaquant·e·s sont souvent ceux ou celles qui inscrivent des buts ou créent des occasions de marquer en passant le ballon à d'autres attaquant·e·s.
Attaquant
L'attaquant·e de pointe désigne le joueur ou la joueuse qui se trouve le plus près du but de l'équipe adverse. Il s'agit d'une position d'attaque ou d'avant, ils et elles savent généralement manœuvrer autour des défenseurs ou défenseuses pour marquer un but.
Défense
Jouer en défense consiste à « défendre ses cages, empêcher l'équipe adverse de marquer et faire en sorte qu'elle ne puisse pas créer d'occasions de marquer », précise Selvadurai.
Même si l'objectif principal d'un défenseur ou d'une défenseuse est de garder le ballon loin des filets, rien ne l'empêche d'inscrire des buts.
« C'est l'un des avantages de jouer en défense : on a une sorte de double fonction », souligne-t-il. Vous pouvez avancer et essayer de marquer, mais en même temps vous devez continuer à empêcher l'autre équipe de créer des occasions de marquer. »
Gardien·ne de but
Au football, il y a deux gardien·ne·s de but sur le terrain, qui protègent le but de leur équipe respective. Ce poste requiert des compétences différentes par rapport à la défense ou à l'attaque.
« Il faut non seulement garder le ballon hors de la cage avec les mains, mais aussi savoir diriger le jeu », explique Ray Selvadurai. « Les gardiens et gardiennes de but ont une vue d'ensemble du terrain en permanence et n'hésitent pas à donner de nombreuses indications aux autres membres de l'équipe », explique-t-il.
Milieu de terrain
Selon Ray Selvadurai, les milieux de terrain sont des « joueurs et joueuses de liaison » qui « savent très bien distribuer le ballon ». Ils ou elles cherchent à garder la possession du ballon et alternent souvent entre attaque et défense.
Quelles chaussures faut-il pour le foot ?
Avoir des chaussures possédant les caractéristiques adéquates, adaptées au foot, fait toute la différence lors d'un match. Parmi ces qualités, les plus importantes ici sont : une adhérence maximale qui te permet de courir rapidement et de pivoter en cas de besoin, ainsi qu'une conception légère pour réduire la fatigue. Les modèles Nike Mercurial ont les deux.
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Pourquoi commencer à jouer au foot ?
Peu importe si tu as joué étant enfant ou si tu n'as jamais tapé dans un ballon, sache qu'apprendre à jouer au foot est plus facile qu'il n'y paraît. Le jeu est simple comme bonjour, les positions sont interchangeables et le sentiment de camaraderie qui règne entre les membres de l'équipe est une incroyable source de motivation qui te poussera à jouer et à t'entraîner plus.
FAQ
Combien de temps dure un match de foot ?
Un match entier dure 90 minutes, divisées en deux mi-temps de 45 minutes, sans pause ni temps mort pendant les mi-temps. Il y a une pause de 15 minutes, ou mi-temps, entre ces deux périodes.
Combien de joueurs y a-t-il dans une équipe de football ?
Il y a 22 joueurs ou joueuses sur le terrain. Chaque équipe est composée de 10 joueurs et joueuses sur le terrain, plus un gardien ou une gardienne de but. Un match peut être organisé avec moins de personnes, mais il doit y en avoir au moins sept par équipe pour un match standard.
Qu'est-ce que le foot à effectif réduit et est-ce un bon moyen de débuter ce sport ?
Le football à effectif réduit est toute version du jeu jouée avec moins de joueurs et joueuses qu'un match complet à 11 contre 11, allant souvent de 3 contre 3 à 7 contre 7. Cela inclut les parties improvisées dans un parc, le futsal et de nombreuses ligues récréatives locales ou en salle.
Pour celles et ceux qui débutent, le jeu à effectif réduit est souvent un moyen facile de commencer, car il nécessite moins de personnes, moins d'espace et permet à tout le monde de toucher davantage le ballon. C'est également l'un des meilleurs formats pour développer le jeu de jambes et la prise de décision rapide.
Faut-il une équipe complète pour jouer au foot ?
Pas du tout. Si un match standard se joue à 11 contre 11, le football peut être pratiqué presque partout avec des équipes plus petites. Les formats 3 contre 3, 5 contre 5 et 7 contre 7 sont courants dans le monde entier et rendent le jeu plus accessible pour celles et ceux qui jouent occasionnellement. Cela permet également des parties improvisées au sein de la communauté. Dans de nombreux endroits, le foot à effectif réduit est la manière la plus courante de pratiquer ce sport.
Qu'est-ce qu'un penalty ?
Lorsqu'un joueur ou une joueuse commet une faute dans sa propre surface de réparation, l'équipe adverse obtient un coup de pied de réparation (ou penalty), et a donc la possibilité de marquer un but avec seulement le gardien de but en défense. Les tirs au but doivent être effectués à 11 mètres de la ligne de surface, en direction du gardien de but.
Quelle est la taille d'un terrain de foot ?
Les dimensions d'un terrain de football varient, mais elles sont généralement comparables à celles d'un terrain de football américain (110 mètres de long) et d'environ 69 mètres de large. Il est également possible de jouer sur des terrains plus petits, mesurant entre 45 et 90 mètres. Un terrain de football est divisé en deux, de sorte que chaque équipe débute dans une moitié. Chaque moitié de terrain comporte une zone située autour du but, appelée surface de réparation.
Est-ce que tous les joueurs et toutes les joueuses peuvent marquer un but au foot ?
Oui, n'importe quel joueur ou joueuse peut marquer un but, même un gardien ou une gardienne de but si le ballon parcourt tout le terrain. Un but est marqué lorsque le ballon franchit la ligne de but entre les poteaux et qu'aucune faute n'est signalée.