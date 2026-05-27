La meilleure façon de s'améliorer est de s'entraîner. C'est là que les exercices de frappe entrent en jeu, explique Busbee. Munissez-vous de deux cônes et choisissez un mur contre lequel vous pouvez frapper le ballon. Ou bien, trouvez un·e partenaire pour effectuer ces exercices.

Essayez de faire ces exercices trois à cinq jours par semaine pour un total de 10 à 20 minutes.