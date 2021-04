Comment développer sa confiance en soi

01. Faites semblant jusqu'à ce que vous y arriviez.



Le simple fait de vous tenir bien droit, en position assise ou debout, peut contribuer à ce que vous vous sentiez plus fort, plus compétent et moins effrayé. Comme 55 études l'ont révélé, c'est aussi le cas des « postures de puissance » : pour ce faire, placez vos épaules en arrière, gonflez légèrement votre poitrine, soulevez votre menton et établissez un contact visuel. Suivez donc le conseil de vos parents et tenez-vous bien droit. « Être affalé ou courbé a tendance à restreindre notre respiration et peut nous faire sentir mou ou petit. Psychologiquement, ces postures évoquent de l'infériorité », déclare Kelley Kitley, travailleuse sociale et psychothérapeute à Chicago, spécialisée dans l'anxiété et la dépression.



La tenue vestimentaire peut également donner de l'assurance. « Posez-vous cette question : si je me sentais déjà en confiance, qu'est-ce que je porterais ? », recommande Jessica M. Goodnight. Cela peut impliquer de faire des folies pour investir dans une belle tenue avant de décrocher un emploi, ou dans un meilleur équipement de randonnée avant d'avoir accumulé beaucoup d'expérience. Des études suggèrent qu'une tenue adaptée peut vous aider à vous voir sous un jour plus positif. Et cela peut vous apporter le boost mental nécessaire pour réussir, ajoute Kelley Kitley.

02. Tentez votre chance.



Souvenez-vous que, selon Kelley Kitley, « la confiance en soi s'acquiert en prenant des risques. Lorsque vous sortez de votre zone de confort et que vous vous rendez compte que c'est plutôt agréable, vous gagnez en assurance et vous pouvez appliquer cette technique dans presque tous les domaines », explique-t-elle.



Comment vous lancer en douceur dans la prise de risques ? Entamez une conversation avec un inconnu à un moment où vous vous sentez disponible. Le risque est faible (dans le pire des cas, on vous regardera bizarrement), mais cette démarche nécessite tout de même de s'exposer un peu, et le gain de confiance lié au fait de créer un nouveau lien peut s'avérer élevé.



Kelley Kitley et Jessica M. Goodnight suggèrent que vous complimentiez de façon simple et sincère la personne que vous croisez tous les jours à la salle de sport ou dans l'ascenseur. « Prenez l'habitude de réfléchir à ce que vous appréciez chez les personnes qui vous entourent. Cela vous aidera à faire des compliments plus facilement et sans pression dans vos interactions quotidiennes. Lorsque la personne entre en contact visuel ou sourit, c'est le moment pour vous de la complimenter », explique Jessica M. Goodman.





03. Prenez des notes.



Alimentez votre feu intérieur en notant des exemples de grandes réussites que vous avez accomplies par le passé. « C'est la preuve que vous avez déjà réalisé des choses difficiles, que vous pouvez utiliser pour créer des fondations solides sur lesquelles construire », indique Kelley Kitley. Conservez cette liste dans un endroit où vous la verrez souvent, comme sur le miroir de la salle de bain ou à côté de la cafetière, ou bien faites-en le fond d'écran de votre téléphone.



Notez également les victoires remportées en temps réel. Chaque semaine, ajoutez une ou deux choses que vous avez particulièrement bien réussies, en particulier pendant les périodes difficiles, comme lancer un projet au dernier moment ou terminer un entraînement HIIT après une mauvaise nuit de sommeil. Le simple fait de voir la liste s'allonger est un moyen tangible de suivre vos réussites et de vous montrer que vous progressez, affirme Kelley Kitley. Cela vous rappellera que, même en cas d'échec, vous êtes capable d'avancer. « En voyant s'accumuler les preuves de votre assurance, vous comprenez que vous en avez plus que vous le pensez. Grâce à cela, vous vous sentez fier et vous êtes motivé à prendre plus de risques, à sortir de votre zone de confort et à vous fixer des objectifs encore plus ambitieux », ajoute-t-elle.







Vous deviendrez très vite cette personne qui respire la confiance. Nous en avons nous-mêmes la conviction.