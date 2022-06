Comment se mettre au running après 40 ans ?

La voie de la réussite est pavée de petits objectifs atteignables, et c'est exactement ce que vous devrez faire. Par exemple, si vous n'avez jamais fait de running auparavant, suivez un programme qui comprend deux à trois runs de 10 à 20 minutes par semaine. À court terme, le fait de courir régulièrement ne sera peut-être pas une expérience très agréable sur le plan physique. Il n'y a aucun mal à cela ! Il existe de nombreux programmes de running ou de marche qui peuvent vous aider à développer votre endurance en alternant des intervalles de marche rapide et des intervalles de course lente. Par exemple, nous recommandons aux personnes qui se lancent dans le running d'alterner des phases de deux minutes de marche et d'une minute de course. Avec le temps, vous réduirez les intervalles marchés pour augmenter les intervalles courus, jusqu'à courir tout au long de votre parcours.

Il vous faudra également veiller à commencer chaque entraînement tranquillement. Il est important de laisser à notre corps le temps de s'acclimater à de nouveaux mouvements et exercices. Commencez votre routine d'entraînement par une marche rapide ou une course lente pendant au moins cinq minutes. Augmentez ensuite progressivement l'effort jusqu'à trouver l'allure qui vous convient. Vos entraînements doivent idéalement se terminer par une récupération de cinq minutes (une marche ou une course lente), suivie d'étirements spécifiques pour décontracter vos muscles et vous relaxer.