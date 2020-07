Huit exercices de renforcement de la ceinture abdominale pour les runners

Développez ces muscles essentiels pour gagner en puissance, en stabilité et en endurance.

Le running est bien plus qu'un simple exercice de cardio. Pensez aux mouvements que vous faites en courant : vous êtes constamment en équilibre sur un pied. Cela nécessite force et stabilité, notamment au niveau du buste. Découvrez ces exercices qui vous permettront d'acquérir une ceinture abdominale en béton et d'améliorer votre posture, votre puissance et votre endurance lorsque vous courez.



Les grands runners ont au moins une chose en commun : une bonne puissance musculaire au niveau des abdominaux. Et cela ne veut pas seulement dire des tablettes de chocolat.



« La ceinture abdominale, c'est l'ensemble des muscles qui stabilisent votre torse et votre bassin », explique Janet Hamilton, coach en renforcement et conditionnement physique et propriétaire de Running Strong, une entreprise de coaching basée à Atlanta. En plus du grand droit (les célèbres tablettes de chocolat), votre ceinture abdominale comprend les obliques internes et externes, qui vous aident à faire pivoter votre buste d'un côté et de l'autre ; les transverses, des muscles profonds qui entourent votre abdomen et font rentrer votre nombril ; les érecteurs du rachis, qui courent le long de votre colonne vertébrale ; le multifide, composé de muscles profonds dans le bas du dos ; les fessiers et le plancher pelvien.



Avec un travail ciblé, vous pouvez développer tous ces muscles et bénéficier ainsi de nombreux avantages. En améliorant votre posture et votre stabilité, vous améliorez également votre technique et votre forme physique pour courir encore plus vite.



Pour comprendre tous les bénéfices que vous pouvez tirer de ce type de renforcement musculaire, songez au mouvement que vous faites en courant. Vous réalisez en fait un exercice d'équilibriste, en passant d'un pied à l'autre, et vos abdominaux ainsi que les muscles de votre dos sont chargés de vous maintenir bien droit et stable. « Vous vous lancez sur un pied, vous décollez du sol et vous vous réceptionnez sur l'autre pied, explique Janet Hamilton. Votre ceinture abdominale est la partie du corps qui génère la puissance nécessaire à vos jambes dans la phase de lancement et qui l'absorbe dans la phase de réception. »



Pour assurer ces deux fonctions, les muscles de votre ceinture abdominale doivent être solides et flexibles, sans quoi « vous êtes incapable de générer ou d'absorber correctement cette puissance, et vous vous exposez à de mauvaises performances et à un risque de blessure », avertit Janet Hamilton. Selon la coach, une ceinture abdominale fragile est susceptible d'entraîner un manque de stabilité du bassin, des douleurs dans le dos et les genoux, et sur la durée, une foulée beaucoup moins dynamique.