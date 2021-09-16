Te souviens-tu de l'émotion que tu as ressentie la première fois que tu as fait du sport ?

BEBE : La première fois que je suis entrée dans une salle d'armes, c'était incroyable, il y avait le son des armes qui s'entrechoquaient, et l'odeur de la salle mêlée à celle de la sueur. Entendre tous ces gens crier, c'était incroyable. J'ai vraiment eu la chair de poule.