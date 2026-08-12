Vêtements de running d'hiver : lancez-vous à la poursuite de vos rêves
Parce que l'entraînement continue quand il fait froid, nous avons créé des équipements de running d'hiver. Baskets résistantes à l'eau, vêtements première couche douillets et tenues d'extérieur protectrices, vous trouverez tous les modèles nécessaires pour le running hivernal. Grâce à des couleurs très contrastées et des éléments réfléchissants, vous resterez visible sous la pluie ou dans la brume, et par faible luminosité.
Renforcez votre assurance grâce à des baskets de notre gamme d'équipement de running d'hiver. Les tiges hydrofuges gardent vos pieds au sec et protégés plus longtemps, tandis que les matériaux haute technologie au niveau des chevilles bloquent les gouttes d'eau, les éclaboussures de boue et les éventuels cailloux. Les semelles extérieures en caoutchouc légèrement texturées offrent une résistance idéale sur les surfaces dures. Pour un run dans la nature, optez pour des modèles conçus pour le trail, qui intègrent des motifs adhérents ultra-perfectionnés afin d'optimiser la traction sur terrain accidenté.
Superposer des pièces, c'est la clé du confort par temps froid. Notre gamme de tenues de running d'hiver comprend donc des vêtements première couche de running d'hiver légers et douillets. Les coupes sobres dessinent des lignes épurées, tandis que la pointe de stretch supplémentaire des fibres vous permet de bouger librement dans toutes les directions. Quand vos muscles s'échauffent, le tissu Dri-FIT de Nike évacue la transpiration afin qu'elle puisse sécher rapidement. Les matériaux en laine mélangée offrent une meilleure isolation lorsque les températures sont au plus bas.
Complétez votre collection de tenues de running d'hiver à l'aide d'un vêtement d'extérieur résistant à l'eau, ou d'une pièce légère qui vous procurera la protection désirée sans vous alourdir ou vous encombrer. Nos capuches réglables assurent une protection maximale si le temps se détériore. Les fentes d'aérations placées de façon stratégique favorisent la circulation de l'air là où vous en avez le plus besoin. Et si le soleil vous surprend, nos modèles repliables se rangent et se transportent facilement.