Critères pour choisir des chaussures de running pour l'hiver

Ce n'est pas parce qu'il fait froid que tu dois t'entraîner en intérieur. Il faut juste prévoir le coup. Une paire de chaussures qui t'a bien servi pendant l'été ou l'automne n'est peut-être pas adaptée pour courir en hiver.

Des études ont démontré que les basses températures, la pluie et la neige peuvent augmenter le risque de blessures musculo-squelettiques. Et pour les éviter, il vaut mieux porter des chaussures conçues pour l'hiver. Voici donc un aperçu des caractéristiques des chaussures d'hiver à considérer pour maintenir ton niveau de performance à l'entraînement et garder les pieds au chaud.