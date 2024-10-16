Comment choisir la meilleure veste Nike Running pour temps froid

Choisir la meilleure veste Nike Running (avec ou sans manches) pour temps froid
Guide d'achat
Protège-toi du froid et de la pluie avec ces vestes de running Nike pour temps froid.
Il est possible d'apprécier le running en hiver, à condition d'avoir un équipement adapté au froid pour pouvoir affronter la météo. C'est quoi, une bonne veste de running ? Elle doit tenir chaud, offrir une respirabilité optimale et protéger des intempéries.
Pour le running ou le trail par tous les temps, mieux vaut bien s'équiper. Associe ta veste à des chaussures de running imperméables, des gants de running, un bandeau, ou tout autre équipement d'hiver. Voici une sélection des meilleures vestes de running Nike pour temps froid. Découvre aussi quelques conseils pour investir dans une veste de running d'hiver.
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Les meilleures vestes Nike Running pour temps froid
1. Doudounes et vestes isolantes
On ne trouve pas plus isolant que les doudounes, avec ou sans manches ! Normal, elles sont garnies de duvet ou de matières synthétiques. Même avec beaucoup d'isolation, ces vêtements d'extérieur pour le running restent légers.
Les doudounes Nike pour le running d'hiver intègrent la technologie Therma-FIT, qui améliore la respirabilité et tient chaud, le tout sans trop de volume. Les vestes de cette collection possèdent aussi des motifs réfléchissants, une capuche repliable et des fentes à zip. Certains modèles ont des ouvertures extensibles au niveau des pouces pour plus de protection et un col en tissu Fleece confortable.
Mieux encore : les vestes Nike Therma-FIT ADV. Leur technologie ciblée apporte plus d'isolation là où le corps en a le plus besoin (comme le buste) et une respirabilité optimale dans les autres zones, comme les aisselles.
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2. Coupe-vents
Les coupes-vents Nike sont légers et non-isolants. Ce type de vêtement extérieur tient chaud en empêchant le vent d'entrer. Avec sa coupe ample, facile de porter dessous un vêtement première ou deuxième couche quand il fait froid.
Beaucoup de modèles résistent à l'eau. De quoi rester au sec, même sous la bruine ! Ils intègrent en plus des motifs réfléchissants bien pratiques pour les runs d'hiver. Tu as trop chaud et tu veux retirer une couche ? Certains coupe-vents sont repliables : range-les dans la poche d'une ceinture de running ou d'une veste.
3. Vestes de pluie
Pour te protéger de la pluie ou de la neige, opte pour une veste de pluie Nike. Son tissu est souvent plus épais qu'un coupe-vent et son extérieur entièrement imperméable. Choisis un modèle avec la technologie Nike Storm-FIT ADV pour une meilleure imperméabilité.
Pour l'ajuster encore mieux quand il pleut, tu pourras compter sur la capuche avec cordon de serrage. Les motifs réfléchissants aux endroits stratégiques sont un véritable plus. Et avec les poches à zip, tu peux ranger tes essentiels en toute sécurité.
4. Vestes de running sans manches
Les vestes sans manches tiennent chaud au niveau du buste en gardant les bras libres. C'est une bonne option si tu as vite chaud pendant tes runs, même par temps froid. Ces vestes pour le running en hiver intègrent un garnissage synthétique ou en duvet, en plus d'un design thermorégulateur avancé.
Ces modèles s'adaptent aux températures. Le thermomètre passe sous la barre du zéro degré Celsius ?Porte-les avec une veste légère. Sinon, tu peux les porter avec un vêtement première couche quand il fait plus de 5 ou 10 degrés Celsius.
Les critères à prendre en compte pour une bonne veste de running pour temps froid
1. L'isolation
L'isolation est l'un des aspects les plus importants quand on choisit une veste de running pour l'hiver. Le niveau d'isolation choisi dépendra de l'intensité de ton activité et des conditions météo. Si les températures sont négatives, mieux vaut opter pour une veste plus isolante. Si les températures sont douces, tu peux laisser de côté l'isolation et porter un coupe-vent.
Les doudounes tiennent bien chaud. Elles sont la meilleure option pour les runs par températures glaciales ou pour les athlètes qui ont souvent froid. Sinon, une veste isolante sans manche sera le parfait équilibre entre chaleur et respirabilité.
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2. La respirabilité
Tu cours, ton rythme cardiaque augmente… et tu vas sûrement transpirer. Si cette transpiration ne s'évapore pas et que ta peau reste humide, tu risques d'avoir froid au contact de l'air frais ou du vent.
Opte pour des vestes de running conçues en tissus respirants, comme celles avec aération intégrée. Les fentes à zip et les empiècements en mesh permettent de mieux évacuer la chaleur.
Les vestes résistantes à l'eau seront plus respirantes que les modèles imperméables, mais protègeront moins de la pluie.
3. L'imperméabilité et la résistance au vent
Les vestes de running offrent différents niveaux de protection contre les intempéries. La plupart résistent à l'eau et te garderont au sec sous une bruine, mais pas sous une grosse averse. D'autres sont entièrement imperméables.
Opte pour une veste de running imperméable si tu cours souvent sous la pluie ou la neige. Certaines vestes de running Nike intègrent la technologie Storm-Fit et Storm-Fit ADV, qui évacue l'eau de la surface du vêtement et te protège du vent.
Ces vêtements extérieurs te protègent des éléments, mais ne sont pas toujours isolants. Tu as tendance à avoir vite chaud ? Alors un modèle imperméable et non isolant est un bon choix. En plus, ces vestes de running sont légères et te permettent de porter des vêtements chauds en dessous s'il fait trop froid.
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Questions fréquentes
Est-ce que les vestes de running tiennent chaud ?
C'est l'isolation d'une veste de running d'hiver qui détermine à quel point elle tient chaud. Une doudoune conçue spécialement pour le running tiendra plus chaud qu'une couche extérieure comme une veste de pluie ou un coupe-vent. L'équilibre entre chaleur et respirabilité est important pour éviter d'avoir trop chaud, même par temps froid. Dans certains cas, les fans de running peuvent préférer un vêtement thermique première couche et un vêtement deuxième couche chaud, avec un coupe-vent par-dessus.
Quelle est la meilleure veste pour le froid extrême ?
Quand il fait extrêmement froid, choisis une veste de running isolante. Protège aussi ta tête et tes mains du froid avec des gants bien chauds et un bandeau en tissu Fleece ou un bonnet. Tu peux ajouter une veste imperméable non doublée sur ta doudoune s'il risque de grêler ou de neiger. En cas de temps clair mais venteux, un coupe-vent sera idéal.
À quelle température faut-il porter une veste de running ?
Tout dépend de ta tolérance au froid. Tu peux par exemple porter une veste de running isolante quand les températures sont négatives. S'il fait plus chaud, des vêtements thermiques première couche avec une veste imperméable ou un coupe-vent suffiront.
Rédaction : Hannah Singleton