Accessoires et équipement de running d'hiver: affronte le froid
Grâce à nos équipements d'hiver de running, le froid ne t'empêchera pas de t'entraîner. Pour courir dans la ville ou sur les trails, nous avons ce qu'il te faut pour dépasser tes objectifs. Tes mains restent à l'aise dans nos gants qui préservent la chaleur. Leur tissu léger conserve la chaleur naturelle de ton corps, ce qui maintient ta température sans t'encombrer. Les doigts compatibles avec les écrans tactiles et la paume texturée te permettent d'utiliser ton téléphone sans perdre le rythme. Sélectionne des pièces dotées de la technologie Nike Dri-FIT. Sa conception innovante évacue la transpiration vers la surface du tissu, afin qu'elle s'évapore plus rapidement. Résultat, tu es à l'aise du premier au dernier kilomètre.
Ce n'est pas parce que tu t'entraînes en plein air que tu dois t'exposer aux intempéries. Nos accessoires de running d'hiver te protègent du vent et de la pluie de façon à assurer ton confort. Par exemple, nos chaussettes hautes protègent tes chevilles. Nos manchons à enfiler se glissent facilement sous ton haut. Quand les températures sont très basses, choisis un cache-cou doté de la technologie Nike Therma-FIT. Elle régule la chaleur naturelle de ton corps afin de maintenir une température idéale pendant que tu bouges. D'autre part, ses tissus résistants à l'eau et les coutures plates empêchent l'humidité de pénétrer.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des équipements de running d'hiver portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.