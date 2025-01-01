Leggings d'été : style et confiance assurés
Quand il fait chaud, tu peux garder la tête froide avec nos pantalons d'été Nike. Découvre nos modèles performants en mesh doux et nos pantalons de randonnée innovants dotés de finitions anti-UV. Nos leggings de compression te permettent de t'entraîner en toute confiance. Opte pour des matières semi-épaisses adaptées aux squats qui lissent et sculptent la silhouette et fais passer ton look et tes performances au niveau supérieur.
Un confort optimal à chaque entraînement
Nos pantalons sont fabriqués avec un tissu doux qui s'adapte à tes mouvements pendant tes entraînements. Nos leggings pour l'été sont parfaitement ajustés pour épouser la silhouette. Ils comportent moins de coutures pour offrir une finition plus lisse et réduire les frottements. De plus, la large ceinture élastique les maintient bien en place sans serrer et évite au vêtement de rouler. Quand tu fais des deep squats ou des exercices avec des poids lourds, elle t'assure un bon maintien et un galbe parfait au niveau du ventre pour te sentir en confiance. Si tu préfères une coupe plus ample, jette un œil à notre gamme de pantalons bootcut et de leggings évasés, parfaits pour les séances de HIIT ou de yoga. Les matières opaques garantissent une couverture optimale tout en conservant une silhouette épurée.
Évite la surchauffe
Quand il fait chaud, tu as besoin de vêtements performants fabriqués dans des matières respirantes qui évacuent la transpiration. Certains de nos leggings d'été Nike possèdent des empiècements en mesh autour des mollets : ils laissent passer l'air pour que tu restes à l'aise pendant tes entraînements intenses. Tu trouveras également des pantalons d'été dotés de la technologie Nike Dri-FIT : cette matière innovante évacue la transpiration de la peau et favorise l'évaporation pour que tu restes au sec et à l'aise.
Des joggings performants
Quelle que soit la saison, il te faut toujours des vêtements supplémentaires à enfiler ou à retirer pour courir tôt le matin et t'échauffer. Notre sélection de pantalons pour l'été comprend des joggings intemporels en Fleece semi-épais et en tissu éponge polyvalent. Cette matière légère en coton est idéale à porter par temps chaud, car elle est naturellement respirante et absorbante. De plus, elle est douce à l'extérieur et faite de petites bouclettes non brossées à l'intérieur qui sont très agréables au toucher.
Des vêtements de qualité pour tes activités
Nos pantalons d'été sont faits pour les athlètes qui aiment bouger et explorer. C'est pourquoi nous les avons conçus pour être polyvalents et confortables. Choisis des modèles légers qui bloquent les UV et te protègent des rayons du soleil sans t'encombrer. Découvre nos pantalons dotés d'une ceinture élastique à cordon de serrage interne pour un ajustement parfait ou à cordons élastiques aux ourlets pour un résultat personnalisé. Tu trouveras aussi des modèles avec une finition déperlante pour rester au sec par temps humide.
Les petits détails qui font la différence
Tu cherches un legging pour l'été, un pantalon de randonnée ou un bas de survêtement ? Nos modèles ont tous des caractéristiques astucieuses. La plupart de nos pantalons sont dotés de poches profondes à bouton-pression, tandis que nos leggings possèdent une poche à l'arrière pour assurer une silhouette épurée. Les zips te permettent de garder tes affaires en sécurité pendant l'entraînement.
Notre défi pour la planète
Notre souhait est que les générations futures puissent profiter pleinement de toutes les saisons à venir. Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des pantalons Nike pour l'été portant la mention « Matières durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.