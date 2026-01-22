Vestes et vestes sans manches du Nike Black Friday 2025 : joue sur les superpositions et donne-toi à fond
Découvre nos offres du Nike Black Friday sur les vestes et trouve des modèles qui te gardent au chaud quand la température chute. Cette sélection est faite pour t'aider à affronter tout ce que la météo te réserve toujours dans un style emblématique. Dans la rue ou sur une piste, nous avons les vêtements haute performance dont tu as besoin. Pense modèles légers à technologie innovante intégrée conçus pour résister au passage du temps.
Chaleur et légèreté
Les articles de notre offre du Nike Black Friday sur les vestes sont parfaits pour affronter le mauvais temps. Les matières intelligentes conservent la température naturelle du corps, pour que tu sois au chaud sans pour autant ajouter de volume. Nous sommes les premiers à avoir associé une couche synthétique isolante à du duvet léger et du Fleece moelleux, mis au point pour combiner confort et légèreté afin que rien ne te freine. La météo prévoit du vent et de la pluie ? Jette un œil aux manteaux dotés de la technologie Nike Shield de pointe : une finition déperlante et des coutures solides qui empêchent l'humidité de pénétrer.
Un style pour chaque athlète
Tous les articles de cette collection associent praticité, fonctionnalité et style emblématique. Les silhouettes élégantes et le Nike Swoosh emblématique te permettront de marquer les esprits. Pour jouer aisément sur les superpositions et bouger librement, opte pour des coupes décontractées. Tu te prépares pour ton run ? Les vêtements de sport près du corps préservent l'aérodynamisme quand tu dois accélérer. Tu peux aussi miser sur un manteau avec un motif original dans notre sélection de vestes en promo pour le Nike Black Friday pour donner du peps à ta garde-robe hivernale. Et comme il y a des modèles pour tous les âges, tout le monde pourra participer.
Des détails qui font la différence
Dans les tribunes ou sur le banc de touche, tu seras à l'aise dans une veste de notre sélection. Tu pourras garder tes affaires à portée de main dans les poches zippées. Quand le mercure chute, glisse tes mains dans des poches doublées de Fleece. Et si la pluie menace, les vestes à capuche t'aident à rester au sec sous les averses. Découvre les cols à cordons de serrage ajustables, gages de confort. Et quand le temps est variable, mise sur une veste facile à transporter qui se range dans sa poche.
Faites pour bouger
Une veste sans manches du Nike Black Friday est idéale pour maintenir ton tronc au chaud. Ces modèles pratiques te permettent de bouger librement les bras tout en préservant la chaleur. Les tissus sont légèrement extensibles pour accompagner tes mouvements, afin que rien ne t'empêche de tout donner. Sans oublier les fermetures zippées à l'avant et les aérations dans les zones clés qui favorisent la circulation de l'air quand l'intensité augmente, et tu pourras conserver la température idéale.
Notre prochain défi
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour participer, choisis une veste ou une veste sans manches en promo pour le Nike Black Friday portant l'étiquette « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.