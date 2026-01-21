Nike Black Friday 2025 pour enfant

Vêtements
Enfant 
(0)
Garçons
Filles
Rechercher par prix 
(0)
Promotions et offres 
(0)
Product Discounts 
(0)
Âge des enfants 
(0)
Pointures/Tailles 
(0)
Couleur 
(0)
Sport 
(0)
Marque 
(0)
Style 
(0)
Fleece 
(0)
Technologie 
(0)
Jordan 1 Mid SE
Jordan 1 Mid SE Chaussure pour bébé et tout-petit
Jordan 1 Mid SE
Chaussure pour bébé et tout-petit
40 % de réduction
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Chaussure pour ado
Air Jordan 1 Low
Chaussure pour ado
50 % de réduction
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Chaussure pour enfant
Jordan Spizike Low
Chaussure pour enfant
50 % de réduction
Nike Dunk Low
Nike Dunk Low Chaussure pour ado
Nike Dunk Low
Chaussure pour ado
44 % de réduction
Jordan CMFT Era
Jordan CMFT Era Chaussure pour ado
Jordan CMFT Era
Chaussure pour ado
50 % de réduction
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à col ras-du-cou pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à col ras-du-cou pour ado
40 % de réduction
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sweat à capuche et zip pour ado
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Tech Fleece
Sweat à capuche et zip pour ado
50 % de réduction
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Chaussure pour ado
Air Jordan 1 Mid
Chaussure pour ado
50 % de réduction
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche pour ado
40 % de réduction
Nike Dunk Low x LEGO® Collection
Nike Dunk Low x LEGO® Collection Chaussure pour enfant
Nike Dunk Low x LEGO® Collection
Chaussure pour enfant
30 % de réduction
Nike Club Fleece Set
Nike Club Fleece Set Ensemble deux pièces pour enfant
Nike Club Fleece Set
Ensemble deux pièces pour enfant
25 % de réduction
Nike Club Fleece
Nike Club Fleece Gants
Nike Club Fleece
Gants
25 % de réduction
Nike Gato
Nike Gato Chaussure pour ado
+1
Nike Gato
Chaussure pour ado
50 % de réduction
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Chaussure pour ado
Air Jordan 1 Low
Chaussure pour ado
50 % de réduction
Jordan Max Aura 7
Jordan Max Aura 7 Chaussure pour ado
Jordan Max Aura 7
Chaussure pour ado
50 % de réduction
FC Barcelona Academy Pro Domicile
FC Barcelona Academy Pro Domicile Haut de foot d'avant-match à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
FC Barcelona Academy Pro Domicile
Haut de foot d'avant-match à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
40 % de réduction
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Chaussure pour ado
Air Jordan 1 Mid
Chaussure pour ado
50 % de réduction
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Survêtement à capuche pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Survêtement à capuche pour ado
25 % de réduction
Nike Dunk Low SE
Nike Dunk Low SE Chaussure pour ado
Nike Dunk Low SE
Chaussure pour ado
50 % de réduction
Nike Court Borough Mid 2
Nike Court Borough Mid 2 Boots pour ado
Nike Court Borough Mid 2
Boots pour ado
40 % de réduction
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy « Erling Haaland »
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy « Erling Haaland » Chaussures de foot multi-surfaces à crampons pour ado
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy « Erling Haaland »
Chaussures de foot multi-surfaces à crampons pour ado
50 % de réduction
Nike Dunk Low SE
Nike Dunk Low SE Chaussure pour ado
Nike Dunk Low SE
Chaussure pour ado
40 % de réduction
Nike Force 1 Low LV8 2
Nike Force 1 Low LV8 2 Chaussure pour bébé et tout-petit
Nike Force 1 Low LV8 2
Chaussure pour bébé et tout-petit
40 % de réduction
Nike Air Max IVO
Nike Air Max IVO Chaussure pour enfant
Nike Air Max IVO
Chaussure pour enfant
40 % de réduction

Offres Nike Black Friday 2025 pour les enfants : du confort toute la journée

Du sport à l'école aux parties au parc pendant le week-end, tu trouveras tout ce dont les petits ont besoin pour bouger dans notre gamme Nike Black Friday pour enfant : hauts respirants, chaussures réactives et accessoires pratiques, conçus pour que leur prochain challenge soit encore plus amusant. Jette un œil aux innovations, gages de confort toute la journée, comme la technologie Nike Dri-FIT. Elle éloigne la transpiration de la peau afin qu'elle s'évapore plus rapidement pour offrir un maximum de fraîcheur et rester au sec. Par temps froid, les vêtements en tissu Therma-FIT conservent la température naturelle du corps pour maintenir les enfants au chaud en toute légèreté. Résultat ? Ils peuvent jouer par tous les temps.

Fais rebondir ses pas avec nos chaussures issues des offres Nike Black Friday pour enfant. Elles sont dotées des mêmes caractéristiques de qualité supérieure que les modèles pour adulte, afin que les plus jeunes puissent jouer à fond, indépendamment de leur âge. Découvre les paires à semelle intermédiaire en mousse réactive qui protège les pieds des impacts du running et des sauts. Les motifs d'adhérence permettent de tourner aisément et de bouger en toute confiance, même sur une surface glissante. Sans oublier les fermetures sécurisées qui maintiennent les chaussures en place dans toutes les situations. De plus, notre Nike Swoosh emblématique orne toute la collection et donne une touche premium à toutes les tenues.

Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des vêtements et accessoires de la promo Nike Black Friday pour les enfants portant l'étiquette « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées et les chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.