Offres Nike Black Friday 2025 pour les enfants : du confort toute la journée
Du sport à l'école aux parties au parc pendant le week-end, tu trouveras tout ce dont les petits ont besoin pour bouger dans notre gamme Nike Black Friday pour enfant : hauts respirants, chaussures réactives et accessoires pratiques, conçus pour que leur prochain challenge soit encore plus amusant. Jette un œil aux innovations, gages de confort toute la journée, comme la technologie Nike Dri-FIT. Elle éloigne la transpiration de la peau afin qu'elle s'évapore plus rapidement pour offrir un maximum de fraîcheur et rester au sec. Par temps froid, les vêtements en tissu Therma-FIT conservent la température naturelle du corps pour maintenir les enfants au chaud en toute légèreté. Résultat ? Ils peuvent jouer par tous les temps.
Fais rebondir ses pas avec nos chaussures issues des offres Nike Black Friday pour enfant. Elles sont dotées des mêmes caractéristiques de qualité supérieure que les modèles pour adulte, afin que les plus jeunes puissent jouer à fond, indépendamment de leur âge. Découvre les paires à semelle intermédiaire en mousse réactive qui protège les pieds des impacts du running et des sauts. Les motifs d'adhérence permettent de tourner aisément et de bouger en toute confiance, même sur une surface glissante. Sans oublier les fermetures sécurisées qui maintiennent les chaussures en place dans toutes les situations. De plus, notre Nike Swoosh emblématique orne toute la collection et donne une touche premium à toutes les tenues.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des vêtements et accessoires de la promo Nike Black Friday pour les enfants portant l'étiquette « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées et les chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.