Que faire de vos vieilles chaussures

Toutes les chaussures ne peuvent pas être réutilisées en l'état. Certaines d'entre elles sont simplement trop usées. Quand c'est le cas, vous pouvez recycler vos vieilles chaussures. Leurs composants textiles peuvent être utilisés pour fabriquer autre chose, et même parfois une nouvelle paire de sneakers.



Certains Nike Stores aux États-Unis et en Europe proposent un service de recyclage de chaussures, alors vérifiez si votre magasin local participe à cette opération. Grâce à ces programmes, les matières des vieilles chaussures déposées, notamment le caoutchouc, la mousse, les fibres, le cuir et les textiles, sont collectées, triées et réutilisées ou transformées en Nike Grind. Depuis près de trois décennies, Nike intègre du Nike Grind dans la conception des produits, les espaces de vente et les espaces de travail dans le monde entier. Les matières recyclées sont intégrées à bon escient dans divers objets et équipements comme des meubles, des skateboards et même des pistes de running. Depuis 1992, Nike Grind a ainsi permis de recycler près de 59 000 tonnes de matières composant les sneakers.



Nike Grind fait partie d'un programme de développement durable à plus grande échelle, appelé « Move to Zero », par lequel Nike s'engage dans une démarche zéro déchet pour réduire son empreinte carbone afin de protéger le futur du sport. L'objectif est d'aller vers un futur circulaire, où tout est réutilisé et rien n'est perdu.



Si vous ne pouvez pas recycler vos chaussures auprès de votre Nike Store local, essayez de trouver des sites ou des conteneurs dédiés aux chaussures à recycler, pour que vos chaussures soient envoyées au bon endroit. Vous pouvez également contacter des centres de recyclage de plus grande envergure pour savoir s'ils prennent en charge les chaussures.