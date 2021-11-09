Comment enlever les plis sur les chaussures

Comment éliminer des plis et des marques sur des chaussures
Entretien des produits
La mauvaise nouvelle quand vous portez vos chaussures, c'est qu'elles vont se plisser. Et la bonne, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous y habituer. Vous pouvez faire disparaître ces plis.
Matériel
- Papier journal
- Cirage ou soin pour chaussures
Outils
- Fer
- Chiffon
- Sèche-cheveux
- Embauchoir
- Plat adapté au micro-ondes
Des chaussures impeccables ont ce petit truc en plus. Mais parvenir à maintenir cet aspect de chaussures neuves, parfaitement propres, sans marque ni pli, n'est pas une mince affaire.
Vos chaussures sont faites pour être portées. Et en les portant, elles vont finir par prendre des plis et des marques. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous habituer à des chaussures plissées. Pour faire disparaître les plis de vos chaussures, suivez ces astuces.
Comment faire disparaître les plis de vos chaussures avec de la chaleur
1.Utilisez un fer à repasser
Utiliser un fer à repasser est de loin le moyen le plus populaire de faire disparaître un pli sur une chaussure, mais aussi le plus risqué. Deux éléments essentiels sont à prendre en compte :
- Rembourrez la chaussure pour qu'elle conserve sa forme, du talon à la pointe des pieds. Remplissez la chaussure autant que possible, afin d'aplanir les plis. Du vieux papier comme du papier journal sera parfait, mais du carton ou même quelques chaussettes feront très bien l'affaire.
- Mettez toujours quelque chose entre le fer et la chaussure. Appliquer un fer chaud directement sur la chaussure peut causer des dommages irréparables. Attention à ne pas brûler vos chaussures !
Suivez les recommandations ci-dessous pour utiliser un fer à repasser :
- Humidifiez un linge, comme par exemple un gant de toilette.
- Placez-le directement sur le pli (vous pouvez le replier).
- Réglez votre fer à repasser sur la température la plus basse.
- Passez le fer sur le linge pendant 10 secondes, à plusieurs reprises.
- Vérifiez le pli après chaque passage, pour éviter d'endommager la chaussure.
- Quand le pli a disparu, arrêtez le fer, mais laissez la chaussure remplie de papier jusqu'au complet refroidissement.
Le repassage pour éliminer un pli fonctionne grâce à la combinaison de chaleur et d'humidité, qui assouplit la matière de la chaussure pour aplanir le pli. Le linge diffuse la chaleur du fer à repasser et protège les matières de votre chaussure contre des marques accidentelles de brûlure.
Cette méthode fonctionne encore mieux sur les chaussures en cuir. Vous pouvez l'utiliser sur des chaussures en daim, mais essorez d'abord le linge autant que possible. L'eau et le daim ne font pas bon ménage.
2.Passez vos chaussures à la vapeur
Cette méthode fonctionne très bien sur les chaussures en cuir et nécessite un linge, comme un gant de toilette ou une serviette, et un four micro-ondes.
- Mouillez une serviette et essorez-la pour qu'elle soit seulement humide.
- Mettez la serviette dans un plat résistant à la chaleur.
- Mettez le plat au micro-ondes pendant 30 secondes, à forte température.
- Frottez la serviette chaude et fumante sur le pli pour chauffer le cuir.
- Insérez un embauchoir dans la chaussure pour qu'elle conserve sa forme pendant qu'elle refroidit.
Il se peut que vous ayez à chauffer la serviette plusieurs fois pour parvenir à vos fins.
3.Essayez le sèche-cheveux
Si vous n'avez pas de fer à repasser, un sèche-cheveux fera l'affaire, surtout sur des chaussures en cuir. Pour maintenir la forme de la chaussure pendant le processus, utilisez des embauchoirs en cèdre. Ils ne chaufferont pas à l'intérieur des chaussures.
Avec un sèche-cheveux :
- Mettez-le en marche à la température la plus basse.
- Maintenez-le à une distance de 20 à 25 centimètres de la chaussure.
- Passez-le plusieurs fois au-dessus de la chaussure, puis arrêtez.
- Avec votre doigt, frottez le cuir chaud contre l'embauchoir.
- Répétez autant de fois qu'il faut pour faire disparaître le pli.
Avec cette méthode, il faut laisser l'embauchoir en place pendant que la sneaker refroidit.
Comme vous appliquez de la chaleur directe sur le cuir de la chaussure, il peut être bon de poursuivre ce processus en utilisant du cirage ou un soin sur la chaussure. La chaleur peut assécher le cuir, et un soin redonnera toute leur superbe à vos sneakers une fois que le pli ou la marque aura disparu.
Comment faire disparaître des plis sans chaleur
Il existe des solutions pour faire disparaître les plis des chaussures, qui ne nécessitent pas de chaleur. La chaleur peut endommager vos chaussures si vous ne faites pas attention, et c'est une méthode un peu agressive pour les chaussures qui ne sont pas en cuir. C'est pourquoi vous pouvez essayer de faire disparaître le pli ou la marque d'une autre façon. Voici quelques solutions qui n'ont pas recours à la chaleur.
1.Utilisez un soin
En ce qui concerne les sneakers en cuir, vous pouvez abandonner la chaleur et utiliser un soin ou une huile spéciale pour faire disparaître ces plis. Avant de commencer, testez le produit sur une petite partie peu visible de la chaussure. C'est pour vous assurer qu'il n'y aura pas de décoloration. Vous devrez également traiter/cirer toute la chaussure pour garder un aspect régulier.
Appliquez le produit sur toute la chaussure, et prenez le temps de masser le pli pour faire pénétrer l'huile/le soin. Quand vous avez terminé, vous pouvez utiliser un embauchoir pour maintenir la forme de la chaussure pendant qu'elle sèche.
2.Investissez dans des embauchoirs
Si vous optez pour une stratégie très simple afin de vous débarrasser de ces plis, vous pouvez utiliser un simple embauchoir. Ce ne sera peut-être pas aussi rapide, mais étirer la matière de vos chaussures à l'aide d'un embauchoir peut leur redonner leur forme d'origine et faire disparaître un pli. Si vous utilisez des embauchoirs en cèdre, vous ferez d'une pierre deux coups, car ils éliminent également les mauvaises odeurs.
Méthodes connues pour éviter les plis sur des sneakers
Achetez de nouvelles chaussures. Même si cela paraît évident, acheter de nouvelles chaussures est effectivement un moyen d'éviter ces plis !
Trouvez une paire adaptée. Assurez-vous que vos chaussures soient correctement ajustées à vos pieds. Des chaussures trop grandes plissent plus facilement, car il y a de l'espace entre le pied et la chaussure.
Achetez des chaussures confectionnées dans des matières de qualité. La qualité est très importante dans le choix de vos chaussures. Celles qui sont confectionnées dans des matières de moindre qualité sont également plus susceptibles de plisser.
Toutes les chaussures plissent
Malheureusement, toutes les chaussures finissent par se plisser, les sneakers, les bottes ou autres types de chaussures. C'est parce que vos pieds bougent quand vous les portez. Le mouvement naturel de vos pieds courbe vos chaussures, ce qui provoque des plis au fil du temps. Si votre chaussure ne bougeait pas avec votre pied, vous seriez plutôt mal à l'aise.
Le mouvement implique la compression de la matière de la chaussure, ce qui peut provoquer une marque ou un pli disgracieux. Que ce soit du cuir, de la toile ou du daim, toutes ces matières sont concernées. Donc pas d'inquiétude, un pli sur une chaussure est parfaitement normal si vous portez souvent vos sneakers Nike.
Conserver l'aspect neuf de vos chaussures
Nettoyer régulièrement vos chaussures et traiter les plis lorsqu'ils apparaissent sont d'excellents moyens de prolonger la vie de vos sneakers préférées. Vous conserverez aussi leur aspect neuf plus longtemps. Tout le monde recherche cet aspect frais et neuf, surtout lorsque vous portez un modèle hors du commun, comme vos Jordan, que tout le monde vous envie déjà.