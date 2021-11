À combien de kilomètres peuvent résister des chaussures de running ?

Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là d'un guide très général. Différents facteurs viennent impacter la durée de vie des chaussures de running, notamment votre corpulence et la conception de vos chaussures. Les runners plus corpulents et/ou ceux qui misent sur la stabilité et l'amorti pour ne pas se blesser vont user leurs chaussures plus vite que ceux qui sont plus légers et/ou qui nécessitent moins de stabilité et de maintien. Des chaussures minimalistes ou des chaussures de course plates qui offrent un maintien minimal dès leur conception vont potentiellement s'user plus vite.

Le terrain et le climat jouent également un rôle déterminant sur la fréquence de remplacement de vos chaussures. Par exemple, les surfaces dures comme le bitume et le béton usent vos chaussures plus vite que des surfaces plus souples comme les pistes ou les sentiers. Et si vous courez (ou rangez vos chaussures) par des températures extrêmes, qu'elles soient très chaudes ou très froides, vos chaussures auront tendance à se dégrader plus rapidement.