Les rebelles n'ont aucune limite

« Pre court toujours avec nous et nous honorons son héritage, laissé avec tant de générosité au Pénitencier d'État de l'Oregon », écrit un détenu en réponse à une demande de DNA via un responsable correctionnel de l'État. « Pre trouvait du réconfort dans ces visites. Même si l'on garde de lui le souvenir d'un homme qui se moquait du jugement des autres, peu de gens à l'extérieur savaient où il allait quand il venait au pénitencier.

« Ses aptitudes naturelles et sa nature rebelle nous ont frappés, » poursuit le détenu. « S'il était là pour s'entraîner et promouvoir le running comme mode de vie, il laisse surtout le souvenir d'un homme qui s'asseyait avec les détenus après une course et qui prenait le temps d'évoquer les épreuves de la vie. Aujourd'hui, des décennies après ses visites et son décès prématuré, il ne reste plus aucun de ces hommes au pénitencier. Cependant, il est entré dans la légende et a acquis le rang de héros populaire. »