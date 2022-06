Football féminin : une ascension sans limites

Imaginez-vous entrer sur le terrain du plus grand tournoi de football. Ce sentiment de fierté qui vous emplit alors que votre équipe a travaillé main dans la main pour remporter la victoire. Marquer le but gagnant et rentrer chez vous avec un titre mondial pour votre pays.



C'est ce qu'a accompli l'équipe nationale féminine des États-Unis en 1999, année historique. Cette victoire spectaculaire, incroyable et splendide est aussitôt devenue l'un des plus beaux moments de l'histoire du sport américain. La victoire était l'aboutissement d'années, et même de décennies de préparation. Cette année 1999 a donné naissance à une toute nouvelle génération de joueuses de football à travers le monde.



Avant la victoire historique de l'USWNT en 1999, les opportunités qui se présentaient aux footballeuses pour devenir joueuses professionnelles étaient limitées. Ce n'est qu'en 1950 que la première ligue de football féminin organisée a été formée aux États-Unis avec un total de quatre équipes. En 1972, l'adoption de l'amendement Titre IX a permis au football féminin de prospérer aux États-Unis, devenant un sport et un loisir de plus en plus populaire. Mais ce n'est qu'en 1985 que le football aux États-Unis a officiellement formé l'USWNT.



En 1999, l'équipe avait pris son envol, avec Mia Hamm, une jeune star brillante originaire de Selma en Alabama. Mia est devenue la première athlète de football féminin de Nike en 1994. Sous les projecteurs et avec une équipe aguerrie, l'USWNT était prête à briller sur la plus grande scène du football. Le 10 juillet 1999, l'équipe est entrée dans l'histoire au cours d'un événement qui représentera bien plus qu'un match.



Le match lui-même était une véritable succession de va-et-vient. Après le temps réglementaire et les prolongations, le score était toujours de 0-0, ce qui signifiait que le match se remporterait aux tirs au but. La séquence finale, où l'USWNT est sortie victorieuse 5-4 après le but historique de Brandi Chastain, est devenue l'une des annonces les plus triomphales de l'histoire du sport américain.