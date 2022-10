Le questionnement ne s'arrête jamais : NSRL

Plus de quarante ans après l'ouverture du NSRL, nous nous demandons toujours « Et si ? ». Mais nous nous demandons aussi comment, pourquoi, quand et qui. Nous avons toujours travaillé avec nos athlètes d'élite, mais de plus en plus, nous travaillons aussi avec les athlètes du quotidien.

Matthew Nurse, vice-président du laboratoire de recherche sportive Nike Explore Team, affirme que près de 85 % des personnes qui passent par le labo sont des athlètes du quotidien issus de milieux différents et présentant des morphologies diverses. Et notre objectif reste le même : aider les gens à s'améliorer, quel que soit leur profil.



Chaque année, nous améliorons nos capacités de recherche, en intégrant les dernières technologies pour enregistrer et analyser les données de performances des athlètes. Parmi ces équipements, on retrouve la plus grande installation de capture de mouvement au monde, comprenant 400 caméras, des équipements de cartographie corporelle, etc. À l'automne 2020, le NSRL s'est même affublé d'un nouveau nom, le LeBron James Innovation Center, et d'un tout nouveau bâtiment sur notre campus de Beaverton, dans l'Oregon.



Avec des installations telles qu'un terrain de basketball grandeur nature, une piste d'endurance de 200 mètres, un terrain d'entraînement sur surface synthétique et des chambres environnementales pour reproduire différents climats, le NSRL donne aux athlètes professionnels et amateurs la possibilité d'évoluer naturellement. Cela donne à nos chercheurs et à nos concepteurs la possibilité de tester, de créer des prototypes et d'expérimenter sans limites. Et c'est ce qui nous rend si enthousiastes pour l'avenir.