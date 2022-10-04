Les trois meilleurs shorts de running taille haute Nike pour femme

Les meilleurs vêtements de running offrent un équilibre parfait entre confort et fonctionnalité. Le short de running n'échappe pas à cette règle. Le short de running idéal empêche les irritations, évacue la transpiration et reste bien en place.

Le short de running taille haute présente une longueur d'entrejambe plus longue que les shorts de running classiques. Qui plus est, sa taille est conçue pour monter jusqu'au nombril ou au-dessus. Pour certaines runneuses, un short taille haute permet de profiter de plus de confort et de protection lors d'un run. Pour en savoir plus, découvrez les meilleurs shorts de running taille haute Nike.

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