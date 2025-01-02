Comment trouver ta taille de brassière de sport Nike

Pour beaucoup d'athlètes, la brassière de sport est l'un des éléments essentiels de la tenue d'entraînement. Et pour cause : Tara Sweeney, designer technique de brassières de sport Nike, estime que celle-ci compte parmi les vêtements les plus techniques d'une garde-robe sportive.

Et pour trouver celle qui ira parfaitement, il ne suffit pas de connaître ses mensurations. « Pour choisir la meilleure brassière de sport, il faut trouver le bon compromis entre son confort et un maintien adapté à la taille et à la fermeté de sa poitrine, sa morphologie et l'activité prévue. », explique Tara Sweeney.

Voici ses conseils pour prendre ses mesures et trouver la bonne taille de brassière de sport.