Nike se lance dans la conception circulaire avec la ISPA Link Axis

Nike se lance dans la conception de chaussures circulaires, avec la première chaussure du genre, la ISPA Link Axis.

Fabriquée avec le moins de matériaux possible, et sans colle, chaque pièce de ce modèle peut être recyclée.

Cette chaussure marque le premier pas de l'entreprise dans la conception circulaire, une approche de conception en circuit fermé qui ne produit aucun déchet.

Nike a dévoilé la chaussure ISPA Link Axis, le tout premier résultat de la vision de la marque en matière de conception circulaire. Cette conception en circuit fermé ne produit aucun déchet. Pour protéger la planète et le futur du sport, Nike a cherché à concevoir une chaussure entièrement recyclable. Le résultat ? La ISPA Link Axis.

Utilisant le moins de matériaux possible et aucune colle, la ISPA Link Axis « présente une empeigne Flyknit en polyester 100 % recyclé, spécialement conçue pour être fixée sur la semelle extérieure. La semelle en TPU 100 % recyclé a été réalisée à partir des chutes d'unités Air », a déclaré l'entreprise dans un communiqué de presse.