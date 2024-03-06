Un nouveau cap franchi dans l'innovation pour le basketball avec la Air Zoom G.T. Cut 2

Symbole de la culture d'innovation de Nike, la Air Zoom G.T. Cut 2 est sortie à l'automne 2022. Grâce à ses évolutions techniques, cette chaussure repousse les limites du basket.

Avec son nouveau motif d'adhérence avancé, qui favorise des changements de direction précis et rapides sur le terrain, elle témoigne de la volonté de Nike d'aider les athlètes à performer au plus haut niveau.

« Grâce aux installations de pointe du Nike Sport Research Lab, nous procédons à des tests pour affiner nos connaissances du jeu et comprendre les performances des athlètes dans leurs moindres détails, explique Ross Klein, Senior Creative Director de Nike Performance Footwear.

Ce processus nous permet d'améliorer toujours plus les chaussures Nike, que ce soit pour le basket ou dans n'importe quel autre sport. La gamme G.T. est une invitation à rêver et à repousser les limites du potentiel humain. »