Tout ce qu'il faut savoir sur l'iconique Air Jordan XXXVI

Peu de chaussures sont devenues aussi cultes que la Nike Air Jordan. Cette sneaker emblématique a été déclinée dans plusieurs modèles, chacun avec un style unique qui lui a valu de conquérir le cœur des fans. La Air Jordan XXXVI fait partie des modèles Jordan les plus convoités. Ces chaussures reprennent le look des sneakers Air Jordan classiques, avec une sensation de légèreté et des éléments plus modernes que sur les versions précédentes.

Avec tout le buzz autour de la Jordan XXXVI, c'est normal de se poser des questions. Retour sur les origines de la chaussure.