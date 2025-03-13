Nike ZoomX Vaporfly Next% 4 et Nike ZoomX Streakfly 2 : découvre l'innovation à l'origine des deux nouvelles chaussures de course de la marque.

Depuis des décennies, Nike se concentre sur l'innovation et la performance de ses produits. En 2016, la marque a innové avec l'introduction d'une nouvelle catégorie de chaussures de course : les « supershoes ». La Nike Vaporfly 4% a été la pionnière de cette catégorie, et l'objectif de la chaussure était simple : aider tout le monde, des pros du marathon aux compétiteurs et compétitrices de niveau amateur, à battre leurs records personnels en leur donnant un outil capable de booster leurs performances.

En plus de la plaque en carbone qui crée une surface rigide sur laquelle les athlètes peuvent prendre appui, les supershoes intègrent une mousse Nike ZoomX très réactive. Cela les rend légères et dynamiques, avec un retour d'énergie optimal qui maximise leur vitesse. Au cours des neuf dernières années, chaque génération de supershoes Nike a mis l'accent sur ces caractéristiques principales, tout en intégrant des technologie et une conception de produit améliorées pour garantir de meilleurs résultats aux athlètes. En 2025, l'équipe produit de Nike a sorti deux modèles avancés : la Vaporfly 4 et la Streakfly 2.