Chaussures de training et chaussures de running : quelle est la différence ?

Chaussures de training ou de running : quelles différences et lesquelles choisir ?
Guide d'achat
Les chaussures de running et de training apportent du maintien pour différents types de mouvements. Il est essentiel de faire la distinction pour obtenir les meilleurs résultats en fonction de l'entraînement que vous faites.
Que tu sois fan de running, adepte de la salle ou bien les deux, tu as besoin d'équipement adapté pour t'accompagner dans tes efforts intenses et donner le meilleur de toi-même. Mais avec une offre de chaussures de sport aussi vaste sur le marché, il est parfois difficile de déterminer quel modèle est le plus adapté pour chaque activité.
La tentation peut être grande de prendre votre paire de sneakers la plus confortable en sortant de chez vous, mais porter le mauvais type de chaussures pour votre entraînement peut augmenter le risque de blessure.
Quelle est la différence entre les chaussures d'entraînement et les chaussures de running ? Bien que les chaussures de cross-training et les chaussures de running présentent certaines similitudes, les chaussures de running offrent le niveau d'amorti nécessaire pour les longues distances, tandis que les chaussures de training permettent une plus grande variété de mouvements.
Voici comment choisir la meilleure option pour ta prochaine séance d'entraînement.
Points clés à retenir
- Les chaussures de running sont conçues pour les mouvements vers l'avant et l'amorti sur de longues distances.
- Les chaussures de training accompagnent les mouvements latéraux, la musculation et les entraînements multidirectionnels.
- Porter de mauvaises chaussures peut augmenter le risque de blessure et réduire les performances.
- Choisis des chaussures de running pour enchaîner les kilomètres, et des chaussures de training pour la salle et les entraînements HIIT.
Quelles sont les caractéristiques d'une chaussure de running ?
Le running présente de nombreux avantages pour la santé physique et mentale, par exemple en termes pour réduire l'anxiété et améliorer les capacités pulmonaires. Mais l'impact répété des pieds sur le sol peut exercer une pression sur le corps et entraîner des blessures si tu portes des chaussures inadaptées.
Les chaussures de running sont conçues pour absorber les chocs et favoriser le mouvement vers l'avant, tout en restant légères pour filer sur la route ou la piste. Elles sont dotées d'un amorti plus conséquent au niveau de la semelle intermédiaire et d'un soutien de la voûte plantaire plus important que les chaussures de training. Cela aide à te protéger contre les blessures de sursollicitation, telles que les fractures de fatigue.
Quand porter des chaussures de running
Cela peut sembler évident, mais les chaussures de running sont spécifiquement conçues pour la course, vous devez donc les porter lorsque vous courez. Seule exception : si tu cours de courtes distances (moins d'un kilomètre) sur un tapis de course pour t'échauffer avant une séance de musculation, tu peux opter pour des chaussures de cross-training. Si tu cours de plus longues distances sur la route ou sur un tapis, opte pour une paire de chaussures de running sur route légère. Pour les entraînements de vitesse ou les runs de type tempo, de nombreux runners et runneuses privilégient des chaussures plus légères et plus réactives. Les options avec plus d'amorti conviennent généralement pour les runs de récupération et les journées où l'on parcours de longues distances. Si vous courez en extérieur, vous devriez opter pour une paire de chaussures de trail, qui offrent une protection accrue sur les terrains accidentés.
Comment choisir des chaussures de running ?
- Confort et maintien : Essaie tes chaussures de running plutôt en fin de journée avec tes chaussettes de running anti-transpiration habituelles. La pointe de la chaussure doit être suffisamment spacieuse pour vous permettre de bouger les orteils et de vous étirer, et le col du talon ne doit pas frotter ou glisser contre votre talon. Elles doivent être parfaites dès le premier essayage ; ne comptez pas sur une période d'adaptation.
- Amorti et réactivité : Optez pour une chaussure dont la semelle intermédiaire offre un amorti optimal, surtout si vous courez sur de longues distances. L'amorti permet d’absorber les chocs et de diminuer la fatigue du corps, tandis que la réactivité indique à quelle vitesse la chaussure restitue de l’énergie pour propulser le mouvement. Par exemple, le système d'amorti innovant Nike Zoom est conçu pour équilibrer la protection contre les chocs et le retour d'énergie. En règle générale, tes chaussures doivent protéger le pied tout en restant stables et sans être trop souples.
- Sensation de légèreté : si tu ne veux pas que tes chaussures de running te ralentissent, alors opte pour un modèle léger, tout en conservant l'amorti là où il est essentiel.
- Adhérence et protection : Si vous pratiquez le running sur sentiers, cherchez des chaussures qui possèdent des crampons plus longs et des empeignes plus résistantes.
- Le drop adéquat : les chaussures de running traditionnelles ont une différence de niveau entre le talon et l'orteil d'au moins 10 millimètres, du fait de l'amorti supplémentaire présent dans le talon. Si tu as tendance a frapper fortement le talon sur le sol, cela pourrait te convenir. Mais si tu utilises davantage le milieu ou l'avant du pied, ou si tu as des douleurs chroniques aux genoux, opte pour un drop plus faible.
Quelles sont les caractéristiques d'une chaussure de cross-training ?
Les chaussures de training sont capables de supporter un large éventail de mouvements, des mouvements pliométriques latéraux aux squats sur place en passant par les changements de direction rapides. Les chaussures de training sont généralement plus plates, avec un drop orteil-talon plus faible et une plus grande souplesse. Elles sont également conçues pour offrir une plus grande stabilité. Par exemple, la gamme Nike Metcon aide à optimiser la stabilité lors des séances de lever de charges lourdes.
Quand porter des chaussures de training
Les chaussures de training sont efficaces dans une grande variété d'activités, incluant :
- Entraînement fractionné de haute intensité (HIIT)
- Les camps d'entraînement en plein air
- Renforcement musculaire
- Renforcement musculaire
- La pliométrie
- Les entraînements d'agilité
- Le basketball, le volleyball et le tennis
- Les cours d'aérobic
- Le CrossFit
- La zumba et les cours de danse
- Quelques cours de yoga (facultatif)
Les caractéristiques à prendre en compte dans une chaussure de training
Les meilleures chaussures de cross-training dépendent de la discipline que vous pratiquez, mais en général, vous devez rechercher les caractéristiques suivantes :
- Confort et maintien : assure-toi de pouvoir bouger les orteils, et vérifie que ton talon ne glisse pas et que ton pied n'étire pas l'empeigne. Optez pour le modèle qui offre les meilleures sensations immédiates au lieu de compter sur une période d'adaptation.
- Soutien de la voûte plantaire : choisis des chaussures avec un amorti suffisant pour soutenir ta voûte plantaire, et réduire ainsi les risques d'entorse.
- Stabilité : des semelles extérieures larges et épaisses maintiendront ton pied en place lors des déplacements latéraux.
- Soutien ferme du talon : Cela permet d'assurer la stabilité de la cheville pendant les exercices de musculation.
- Empeignes résistantes et offrant un bon maintien : recherche des matières qui offrent un maintien optimal et une plus grande protection.
Une chaussure pour tout, ça n'existe pas
Les chaussures sont conçues en fonction des mouvements. Les chaussures de running sont conçues pour les mouvements répétitifs vers l'avant. Certaines sont conçues pour être légères et souples, adaptées aux efforts plus rapides. D'autres affichent des semelles intermédiaires plus épaisses et un amorti maximal pour les runs longs ou les jours de récupération, selon Harvard Health. D'autre part, les chaussures de training ont un amorti plus ferme et privilégient la stabilité et le contrôle pour les mouvements latéraux.
Porter des chaussures de cross-training pour un run, par exemple, peut non seulement être inconfortable, mais peut entraîner des blessures, car elles ne sont pas assez rembourrées pour absorber l'impact de tes pas.
Comparaison des chaussures de running et de training
Chaussures de running
- Favorisent le mouvement vers l'avant
- Meilleur amorti au niveau de la semelle intermédiaire
- Drop plus important
- Plus légères et respirantes
Chaussures de training
- Favorisent les mouvements multidirectionnels
- Amorti ferme au niveau du talon
- Drop plus faible
- Plus résistantes
Quelle chaussure porter en fonction de ton entraînement
- Runs longs ou courses sur tapis : chaussures de running
- Renforcement musculaire ou HIIT : chaussures de training
- Entraînements mixtes : choisis en fonction du mouvement dominant
Foire aux questions
Peut-on porter des chaussures de training pour courir ?
À moins de courir sur une distance courte (moins d'un kilomètre), mieux vaut généralement éviter les chaussures de training pour courir. Non seulement les chaussures de training peuvent être plus lourdes et plus encombrantes, mais leur amorti n'est pas suffisant pour absorber le choc du martèlement répété de vos pieds sur le sol. Courir avec des chaussures de training peut augmenter le risque de fasciite plantaire (inflammation de la bande de tissu qui longe la plante du pied).
Peut-on porter des chaussures de running pour l'entraînement ?
Les chaussures de running n'offrent pas suffisamment de stabilité et de maintien pour les mouvements latéraux, elles ne sont donc pas recommandées pour l'entraînement en salle. Les mouvements pliométriques effectués avec des chaussures de running, en particulier s'ils impliquent des mouvements latéraux, peuvent augmenter le risque de blessure.
Les chaussures de running ou de training sont-elles plus adaptées à la marche ?
Une chaussure de running vous apportera plus de maintien et d'amorti pour parcourir de longues distances qu'une chaussure de training. Si vous sortez faire une simple petite promenade décontractée, n'importe quelle chaussure confortable fera l'affaire. Mais si tu fais de la marche athlétique, du marathon, de la randonnée ou de la marche sur de longues distances, une chaussure de running sera plus adaptée.
Faut-il porter des chaussures de training ou des chaussures de running pour le HIIT ?
L'entraînement fractionné de haute intensité (HIIT) suppose parfois des mouvements dans toutes les directions et repose souvent beaucoup sur la pliométrie. Les chaussures de training sont conçues pour stabiliser les pieds lors des déplacements latéraux ou lors des réceptions après des sauts. Elles sont donc bien mieux adaptées aux séances de HIIT que les chaussures de running.
Une paire de chaussures peut-elle convenir à la fois au running et au training ?
Bien qu'une paire de chaussures puisse techniquement être utilisée pour les deux, ce n'est généralement pas recommandé. En effet, les chaussures de running et les chaussures de training ont des objectifs différents : les chaussures de running affichent un amorti important pour soutenir les mouvements vers l'avant, et les chaussures de training ont moins d'amorti et plus de stabilité pour soutenir les mouvements latéraux. L'utilisation d'une seule paire de chaussures pour les deux activités peut augmenter le risque de blessure et user tes chaussures plus rapidement. Cela étant dit, il existe des options de chaussures de cross-training qui peuvent fonctionner pour des séances d'entraînement légères qui impliquent à la fois le training et le running.