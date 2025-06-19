Nike Structure 26 : la nouvelle référence en matière de maintien, de confort et de performance

Tu cherches une chaussure conçue pour réduire l'éversion de la cheville ? La Structure 26 est faite pour toi. Que ce soit pour des runs quotidiens courts ou que tu t'entraînes sur des distances plus longues, ce modèle t'apporte la stabilité et l'amorti dont tu as besoin pour donner libre cours à ta passion du running.

Avec sa stabilité optimale et sa semelle intermédiaire en mousse ReactX, les athlètes peuvent se donner à fond en toute confiance.

« Les athlètes qui ont besoin de maintien sont au cœur de notre réflexion, explique Ashley Campbell, Expert Product Line Manager de Nike Running. Avec la Structure, on cherche à leur donner confiance et à faire preuve de cohérence. On veut apporter une touche de dynamisme à un segment de gamme qui était jusqu'à présent considéré comme ennuyeux et rigide. »