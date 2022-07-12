5 entraînements pour le haut des abdominaux approuvés par les coachs | Article « OGC »

Selon Brittany Noel Robles, la planche est l'un des meilleurs exercices pour le haut des abdominaux. Elle recommande en particulier les planches haut-bas qui, en plus de faire travailler le haut des abdominaux, ciblent également les muscles des épaules, de la poitrine et les triceps.

Ici, la coach indique de commencer en position de pompe, en gardant les pieds écartés à la largeur des épaules, les mains placées à la verticale des épaules, et les abdominaux et les muscles fessiers contractés. Elle ajoute que la sollicitation des muscles de la ceinture abdominale et des fessiers est essentielle pour stabiliser la colonne vertébrale et empêcher que les hanches bougent trop latéralement lorsque vous faites la planche.

Ensuite, elle décrit : « abaissez votre corps vers le sol, un bras à la fois, jusqu'à ce que vous soyez en position de planche sur les avant-bras. Revenez à la position de pompe en repoussant le sol, un bras à la fois. Changez le bras qui commence à chaque répétition. »

Réalisez 3 séries de 10 à 15 répétitions chacune.

Pour les personnes qui ne connaissent pas la planche, Brittany Noel Robles explique qu'il est possible d'en effectuer une version modifiée. Pour cela, réalisez l'exercice avec les mains surélevées sur un plan incliné comme un banc ou une chaise.

« Surélevez vos mains pour réduire le poids que votre ceinture abdominale doit supporter. Le mouvement devient ainsi plus facile pour une personne moins expérimentée », indique-t-elle.