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Chaussures de cross training

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Chaussures de cross training : boostez votre entraînement

Combinant entraînement fractionné et mouvements fonctionnels ciblés, le cross training est une discipline de fitness qui ne ressemble à aucune autre. Chez Nike, nous sommes fiers de vous proposer des chaussures spécialement conçues pour vous aider à aller au bout de toutes vos séances, même les plus ambitieuses, en toute confiance. Nos baskets et chaussures de cross training vous maintiennent parfaitement pour que vous restiez toujours stable et à l'aise, quelle que soit la difficulté de l'exercice. Vous pouvez ainsi vous attacher à atteindre vos limites puis à les repousser.

Semelles extérieures performance : les fondations de la réussite

Nos chaussures de cross training sont dotées de semelles extérieures pensées pour vous ancrer au sol. Elles présentent de larges talons plats offrant une stabilité maximale, ainsi que des semelles en caoutchouc adhérentes vous apportant la flexibilité dont vous avez besoin pour tous vos mouvements. Jetez un œil aux plaques intérieures qui redistribuent le poids d'une extrémité à l'autre, idéales pour les levés répétés qui testent votre équilibre. Vous prévoyez de grimper à la corde ? Optez pour une paire équipée de voûtes plantaires enveloppantes : elles assureront une forte adhérence quand vous vous hisserez tout en haut. Et comme chaque gramme compte, nous avons choisi des matières légères et des modèles épurés qui vous donneront une grande liberté de mouvement.

Semelles intérieures rembourrées : la liberté de se déplacer

Du premier squat profond au dernier soulevé de terre, la répétition des mouvements haute intensité du cross training peut peser sur vos articulations. C'est pour cela que nos baskets de cross training sont dotées d'un amorti réactif qui vous fournit le coup de pouce dont vous avez besoin. La mousse Nike React combine une remarquable absorption des chocs à un retour d'énergie exceptionnel, pour vous donner une sensation de légèreté et de rebondi qui vous accompagnera pendant l'effort. Vous pouvez aussi opter pour des unités Nike Air qui assurent une protection supplémentaire du talon pendant les soulevés et les séances de cardio intensives.

Des tiges légères : pour rester à l'aise

Comme vous devez tout donner pendant les séances de cross training, vous allez transpirer. Voilà pourquoi nos modèles comportent des tiges respirantes qui laissent vos pieds respirer pour vous aider à vous concentrer sur l'instant présent et l'exercice en cours. Les tissus en mesh léger assurent la ventilation et un maintien tout en souplesse, ce qui vous permet de bouger, tourner et pivoter dans toutes les directions. Nos chaussures disposent également de détails intelligents tels que des renforts texturés sur les zones les plus sujettes à l'usure pour que vos chaussures tiennent la distance. Ou encore des languettes de maintien afin que vos lacets restent bien serrés.

Des chaussures exceptionnelles : à la pointe du style

Vous voulez tester vos limites tout en restant au top de votre style. Nos baskets de cross training Nike sont proposées en divers coloris et formes afin que vous puissiez choisir le modèle qui correspond le mieux à votre look. Les chaussures en blanc pur ou en noir intemporel sont parfaites pour un style minimaliste. Vous pouvez aussi oser la couleur avec du rouge vif, du rose ou du doré. Quel que soit le design qui vous tape dans l'œil, l'emblématique Nike Swoosh est un gage de qualité indéniable.

La course de notre vie : Move to Zero de Nike

Préserver l'avenir de notre planète, voilà le défi que nous devons tous relever. La campagne Move to Zero de Nike n'a qu'un seul objectif : zéro émission nette de carbone et zéro déchet net pour notre entreprise. C'est pour cela que nous utilisons du nylon recyclé provenant de sources telles que des tapis ou des filets de pêche. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons inventé Nike Flyknit, une tige légère en polyester recyclé issu de bouteilles en plastique. Et c'est pourquoi, depuis 2008, toutes les unités Nike Air comptent au moins 50 % de matières recyclées. Nous n'avons pas encore atteint notre objectif, mais nous nous en rapprochons. Nous espérons que vous allez vous joindre à nos efforts.