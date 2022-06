Guide sur le port des shorts de compression pour le runner

En appliquant une pression sur vos muscles, le phénomène de compression augmente le débit sanguin et envoie davantage de nutriments à vos muscles, leur permettant ainsi d'offrir des performances optimales lors d'activités physiques intenses.Mais la compression peut présenter d'autres avantages pour les runners.

Courir avec un short de compression vous rend plus aérodynamique.La silhouette profilée créée par un short ajusté et lisse réduit la traînée .D'après une étude de référence publiée dans la revue Medicine & Science in Sports and Exercise, « une faible réduction de la résistance aérodynamique » peut entraîner une augmentation des performances.Et c'est particulièrement bénéfique dans les sports de vitesse comme le running.

L'élasticité des shorts de compression peut également favoriser les mouvements des articulations.Un essai clinique publié dans le Journal of Sports Science a conclu que l'élasticité des équipements de compression pouvait augmenter le couple en flexion et en extension et « aider les ischio-jambiers à contrôler la jambe à la fin de la phase d'oscillation lors des sprints. »Les chercheurs ont également découvert que les shorts de compression réduisaient la force d'impact.

L'étude met en avant les avantages potentiels qu'offrent les shorts de compression.Les articulations sont maintenues tout au long du mouvement pour offrir de meilleures performances, tandis que la force d'impact est réduite pour limiter le risque de blessure.

Et pour finir, les shorts de compression aident à réguler la température corporelle.Par exemple, la technologie Nike Dri-FIT transfère l'humidité et la transpiration de la surface de la peau vers le vêtement, où elles s'évaporent.Cette amélioration de la thermorégulation peut booster les performances sportives.Lorsque votre température augmente, votre corps doit fournir plus d'efforts pour se refroidir, ce qui nécessite de l'énergie qui aurait pu être dépensée dans vos performances sportives.