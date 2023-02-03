Conseils Nike pour teindre naturellement des sneakers

Si tu veux donner une nouvelle vie à une paire de sneakers oubliée dans ton placard en réalisant un projet créatif manuel, ce guide Nike pour teindre ses sneakers est fait pour toi.

Tu veux rafraîchir une vieille paire de sneakers ou apporter une touche vintage à une nouvelle paire blanche comme neige ? Suis les instructions étape par étape de ce guide pour teindre tes sneakers avec des ingrédients naturels.

Aja Zarrehparvar, spécialiste en design de chaussures Nike, et Indah Nur, spécialiste en matières de chaussures Nike pour enfant, t'expliquent chaque étape et te donnent leurs conseils pour teindre une paire de sneakers blanches Nike avec des teintures naturelles fait maison.

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