Les meilleurs pantalons de survêtement Nike pour enfant disponibles en ce moment
Guide d'achat
Les pantalons de survêtement pour enfant sont conçus pour être portés à la maison comme sur le terrain. Découvre les meilleurs modèles Nike disponibles en ce moment.
Un pantalon de survêtement bien ajusté et de haute qualité est un vêtement indispensable de la garde-robe des enfants. Confortables et fonctionnels, les meilleurs modèles tiennent chaud et offrent une protection optimale à la récréation, sur le terrain de jeu, et partout ailleurs.
Les pantalons de survêtement pour enfant Nike sont conçus avec des tissus anti-transpirants aussi doux que légers. Déclinés dans différentes tailles, tu en trouveras pour tous les âges. Nike propose une belle polyvalence de modèles, pour les enfants qui aiment construire des cabanes de coussins comme pour celles et ceux qui préfèrent se dépenser dehors.
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Les meilleurs pantalons de survêtement mixtes Nike
Trois collections comportent des modèles mixtes (Nike Sportswear, Air et Outdoor Play), avec des styles, motifs et coupes différents pour chacune. Par exemple, les pantalons de survêtement Nike Air pour ado sont conçus dans un tissu doublé de Fleece doux, avec un cordon de serrage réglable. Ces deux atouts en font des modèles de choix pour toutes les situations. Les deux poches sur les côtés et la poche supplémentaire à l'arrière accueillent naturellement les essentiels des enfants.
Pour celles et ceux qui adorent jouer dehors même quand il fait froid, les pantalons d'hiver Nike Air s'imposent comme des indispensables. Ces pantalons de survêtement intègrent un rembourrage synthétique léger qui retient la chaleur sans nuire à la liberté de bouger.
Les meilleurs pantalons de survêtement oversize Nike
Les pantalons de survêtement oversize Nike promettent un confort infaillible. Offrant une coupe ample et décontractée, ils sont conçus dans un tissu en molleton qui accentue leur côté cosy. Ce tissu léger évacue la transpiration pour une évaporation rapide. Les enfants restent au sec et profitent d'un maximum de confort à chaque instant. La taille élastique avec cordon de serrage et les ourlets resserrés aux chevilles assurent une tenue parfaitement ajustée. Cerise sur le gâteau ? Leur coupe ample pour les porter par-dessus un legging quand il fait très froid dehors.
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Les meilleurs pantalons de survêtement Nike pour garçon
Ces pantalons de survêtement minimalistes intègrent la technologie Nike Therma-FIT, qui offre une protection parfaite pour jouer dehors comme pour se détendre chez soi. Confectionnés dans un tissu Fleece ultra-doux qui régule la température naturelle du corps, ils sont particulièrement appréciés par temps frais. Atout indéniable, la taille élastique avec cordon de serrage permet de personnaliser la tenue pour une coupe parfaitement ajustée tout au long de la journée.
Les meilleurs pantalons de survêtement Nike pour fille
Les pantalons de survêtement et de jogging Nike Sportswear offrent tout ce dont les filles peuvent rêver dans un pantalon. Composés principalement de coton, les modèles de cette collection qui mise sur la douceur et le confort se déclinent dans des coupes amples ou ajustées pour s'associer facilement à tous les styles. Si ces pantalons de survêtement respirent le confort, ils permettront tous de compléter une tenue casual ou plus stylée selon les envies. Parfois complétée d'un cordon de serrage, leur taille élastique extensible permet de personnaliser la tenue. Après tout, le choix entre coupe ajustée ou ample dépend bien souvent des aventures que la journée nous réserve !
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Rédaction : Faith Brar