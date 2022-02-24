Comment nettoyer des chaussures en daim

Avant de commencer, utilisez un embauchoir ou remplissez vos chaussures de papier journal froissé pour qu'elles conservent leur forme pendant le nettoyage.

Conseil : évitez de nettoyer des chaussures en daim lorsqu'elles sont mouillées. Il vaut mieux laisser sécher la boue ou l'humidité avant de les brosser, sans quoi vous risqueriez de provoquer l'apparition d'une tache par inadvertance. N'oubliez pas que le sèche-linge peut endommager vos chaussures. Veillez donc à les faire sécher convenablement. Nous vous conseillons de les remplir de papier journal ou de les mettre devant un ventilateur.