Comment laver un maillot de sport correctement

S'il y a bien un produit d'entretien incontournable pour désodoriser les vêtements malodorants, c'est le vinaigre blanc. Ce type de vinaigre, que vous avez peut-être déjà chez vous, peut être utilisé pour nettoyer presque tout ce qui se trouve dans votre maison.

Pour nettoyer un maillot avec du vinaigre blanc, versez-en une tasse dans la machine à laver (ou dans le compartiment à lessive, le cas échéant). Ensuite, ajoutez la lessive comme d'habitude. L'acide contenu dans le vinaigre blanc est un puissant moyen d'éliminer les odeurs des tissus et ne laisse pas d'odeur de vinaigre sur les vêtements.

Si certaines odeurs tenaces n'ont toujours pas disparu après le lavage au vinaigre et à la lessive, ajoutez une demi-tasse de bicarbonate de soude directement sur le maillot, après l'avoir placé dans la machine à laver avec le vinaigre et la lessive. Démarrez ensuite le cycle de lavage.