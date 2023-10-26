Comment enlever les taches de transpiration sur des hauts
Entretien des produits
Un guide étape par étape pour enlever les taches de transpiration sur des hauts d'entraînement et des t-shirts du quotidien.
Matériel
- Agent de blanchiment à l'oxygène
- Savon liquide pour les mains (non mousseux)
- Vinaigre blanc
- Lessive enzymatique
- Bicarbonate de soude
Outils
- Brosse en crin de cheval
- Vaporisateur
- Machine à laver
Transpirer pendant une bonne séance d'entraînement, ça fait toujours du bien au corps et à l'esprit. Mais ça peut aussi laisser des traces sur tes vêtements de sport. Avec le temps, ton haut d'entraînement peut avoir des taches jaunâtres au niveau des aisselles. C'est dû à une réaction chimique entre les différents produits anti-transpirants que tu utilises et les protéines présentes dans ta transpiration.
Heureusement, ces taches sont faciles à enlever. Voici les étapes à suivre pour y parvenir. Suis les conseils de nettoyage de notre expert, Patric Richardson, auteur du livre « Laundry Love : Finding Joy in a Common Chore » (Passion lessive : apprendre à aimer une corvée ordinaire). Découvre le tutoriel en 4 étapes de Patric Richardson ci-dessous et apprends à enlever les taches de transpiration sur tes hauts.
Le meilleur dans tout ça ? Tu possèdes déjà sûrement une grande partie de ces solutions de nettoyage.
Comment enlever les taches de transpiration sur des hauts
1.Rassembler les différentes solutions de nettoyage
Pour commencer, réunis toutes les solutions permettant d'enlever les taches de transpiration. Il te faut du savon liquide pour les mains, du vinaigre blanc, un agent de blanchiment à l'oxygène et de la lessive enzymatique. Avec ça, tu auras de quoi retirer les taches les plus tenaces.
Plutôt que d'acheter un détachant en magasin, tu peux facilement fabriquer le tien à la maison, et à moindre prix. Pour préparer une solution détachante, remplis un vaporisateur avec une moitié de vinaigre blanc et l'autre moitié d'eau. Garde-le toujours à portée de main, près de ta machine à laver.
Ensuite, veille à utiliser un savon adapté aux matières qui composent ton haut. Si tu laves autre chose qu'un maillot en polyester résistant, Patric Richardson te recommande de ne pas utiliser de liquide vaisselle dégraissant, un produit généralement trop acide pour les tissus délicats.
« Les tissus haute performance de Nike ne sont pas de simples tissus du quotidien. Il ne faudrait pas que les fibres s'abîment à cause d'un produit trop agressif », explique l'expert. À la place, il conseille d'utiliser un savon pour les mains, qui a une consistance plus huileuse.
Enfin, vérifie que la lessive que tu utilises est bien enzymatique. Ce type de produit contient des protéines naturelles qui éliminent les taches contenant des protéines, comme celles de la transpiration.
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2.Éliminer les taches avant qu'elles soient incrustées
Une fois que tu as rassemblé tous les produits nécessaires, tu peux facilement retirer les taches de transpiration de ton haut. Le tout, c'est de les traiter avant qu'elles ne s'incrustent sur le vêtement.
« Même si tu attends une semaine avant de laver ton haut, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de s'attaquer aux taches avant de laver le vêtement à chaud dans la machine à laver », affirme Patric Richardson.
Son conseil : vaporiser la solution à base de vinaigre blanc et d'eau sur les taches avant de mettre ton haut dans la machine à laver. Certaines taches (de sang ou de vin, par exemple) doivent être traitées le plus rapidement possible. Mais ce n'est pas le cas des taches de transpiration : tant que le vêtement n'a pas été lavé en machine, tu peux les enlever à tout moment.
Il suffit de traiter les taches avant de placer ton haut dans ta machine à laver. Utilise ta solution vinaigre-eau en la vaporisant plusieurs fois sur les taches. Évite de vaporiser tes vêtements de sport après ta séance et de les mettre directement dans ta corbeille de linge sale. On sait, c'est tentant, mais il vaut mieux le faire directement avant de lancer la machine à laver.
3.Nettoyer le vêtement
Une fois que ton vêtement taché est placé dans la machine à laver, utilise une lessive enzymatique (avec de la protéase, par exemple) qui aide les protéines présentes dans la transpiration à se dégrader. Certaines lessives contiennent aussi un agent de blanchiment à l'oxygène. Cet ingrédient permet de booster l'efficacité du cycle de lavage.
Pour les vêtements blancs qui auraient besoin de retrouver leur éclat, tu peux aussi ajouter une dose de vinaigre blanc. N'oublie pas de vérifier les instructions d'entretien figurant sur l'étiquette du vêtement avant de le laver. Utilise le programme et les réglages recommandés.
Attention à ne pas mettre trop de lessive ! Sinon, tes vêtements risquent de perdre leur éclat et de devenir plus ternes. « Nettoyer ses vêtements avec moins de lessive assure un meilleur lavage, car le rinçage est beaucoup plus efficace », explique Patric Richardson. « 2 cuillères à soupe suffisent largement ».
Et c'est d'autant plus vrai pour les matières synthétiques comme le polyester. En effet, ce composant est hydrophobe (il ne peut pas être mouillé par l'eau) et oléophile (il adore les huiles rejetées par ton corps). Quand la saleté est rejetée dans le tube de la machine à laver, une trop grande quantité de tensioactifs (produits chimiques qui assurent la miscibilité de l'eau et de la lessive) peut rester en surface et se réinstaller dans les tissus.
Astuce : un de tes hauts a des taches de transpiration et une odeur désagréable ? Dans de l'eau froide, ajoute une solution nettoyante composée d'une moitié de vinaigre blanc et d'une moitié de bicarbonate de soude. Laisse le vêtement tremper pendant 30 minutes avant de le laver.
4.Coup double sur les taches tenaces
Tu veux enlever les taches de transpiration les plus tenaces sur tes hauts blancs ou colorés ? Alors l'agent de blanchiment à l'oxygène deviendra ton meilleur allié. Il est sans danger pour les couleurs et pour la majorité des tissus, même si tu laisses ton vêtement tremper dans une de ces solutions toute une nuit. Mais il y a une exception : évite de l'utiliser sur des vêtements en laine ou en soie, car tu risques de les abîmer.
Astuce : sur tes hauts blancs, notre expert te conseille d'éviter l'eau de Javel pour éliminer les taches de transpiration. « Ce produit détériore les tissus et ternit leur couleur ». En général, on applique une teinture « blanc optique » sur tous les tissus blancs, mais ils peuvent être altérés quand ils entrent en contact avec de l'eau de Javel.
Si certaines taches de transpiration tenaces résistent après un lavage en machine, Patric Richardson te conseille d'appliquer du savon liquide pour les mains sur la tache en question. Ensuite, ajoute un peu de poudre de blanchiment à l'oxygène pour former une pâte. (Remarque : normalement, tu n'as pas besoin de gants pour manipuler un agent de blanchiment à l'oxygène, mais on ne sait jamais ! Vérifie bien l'étiquette du produit avant de commencer.) Tu n'as pas d'agent de blanchiment à l'oxygène chez toi ? Pas de problème. Tu peux créer une pâte en mélangeant du bicarbonate de soude avec de l'eau.
Applique-la sur la tache et laisse reposer pendant 30 minutes. Rince ensuite la tache en passant le vêtement sous l'eau chaude. Puis, place-le dans la machine à laver et lance le cycle de lavage selon les instructions d'entretien figurant sur l'étiquette.
Une tache de transpiration résiste encore ? Applique la même pâte dessus et frotte avec une brosse en crin. Selon Patric Richardson, « la brosse en crin de cheval est idéale. Elle est suffisamment souple pour ne pas altérer la qualité du tissu, ternir son éclat ou tirer sur les coutures », contrairement à une brosse en plastique trop dure.
Rédaction : Yelena Moroz Alpert