Laver les vêtements de sport en toute facilité

Prendre soin de ses tenues d'entraînement facilement
Entretien des produits
Les vêtements de sport haute performance nécessitent plus d'attention que le reste de votre garde-robe. Suivez ces étapes simples pour garantir la propreté et la fraîcheur de vos tenues d'entraînement.
Lorsqu'on se donne à fond pendant un entraînement, on peut s'attendre à profiter de bienfaits immédiats, comme une diminution de l'anxiété et un meilleur sommeil. Mais il faut également s'attendre à ramener chez soi des vêtements humides et nauséabonds dont il faudra prendre le plus grand soin. C'est d'autant plus vrai pour les vêtements de sport fabriqués dans des tissus techniques haute performance (par exemple, les matières synthétiques anti-transpiration) qui nécessitent une attention particulière au moment du lavage.
Découvrez comment préserver toute la fraîcheur de vos tenues d'entraînement et bénéficiez de conseils pour laver vos vêtements en machine sans les abîmer.
L'importance des lessives régulières
Tout d'abord, si vous souhaitez prolonger la durée de vie de vos tenues d'entraînement, vous devrez adopter une sorte de routine. Un bon entretien implique en effet des lessives régulières et des soins spécifiques pour les vêtements les plus sales.
L'entrejambe et le dessous de la poitrine sont des zones vulnérables aux mycoses. En conséquence, n'hésitez pas à laver vos brassières de sport, shorts et leggings après chaque utilisation. Vos sneakers aussi peuvent abriter des bactéries nocives, donc nettoyez la doublure si elle est amovible, et mettez vos chaussettes au sale sans attendre. Enfin, s'il n'y a aucun mal à remettre un tee-shirt en coton quand vous n'avez pas transpiré, les tissus synthétiques peuvent se transformer en de véritables aimants à bactéries. Ils dégageront de mauvaises odeurs plus vite et sont donc à laver après chaque utilisation.
Comment laver vos affaires de sport sales
1.Aérez vos vêtements humides sans attendreDiverses moisissures risquent de se développer si vous ne veillez pas à sortir vos vêtements de votre sac à dos ou de votre sac de sport, provoquant ainsi l'apparition de mauvaises odeurs. Quand vous rentrez de votre séance d'entraînement, étendez tout de suite vos vêtements jusqu'à ce qu'ils soient secs ou que vous démarriez une machine.
2.Triez votre lingeLavez ensemble les vêtements fabriqués dans des tissus similaires. Séparez vos tee-shirts en coton et vos serviettes de sport de vos shorts et leggings en matière synthétique. Vous éviterez ainsi que les bouloches du coton ne viennent adhérer à vos vêtements de sport. De même, faites une lessive distincte pour les tissus épais comme le jean et tous les vêtements comportant des boutons ou des fermetures à glissières, car ces derniers peuvent causer plus de frictions et endommager les tissus fragiles de vos vêtements de sport.
3.Retournez vos vêtements de sportFacilitez le lavage des surfaces les plus infestées de bactéries en retournant vos bas, hauts et sous-vêtements sur l'envers avant de les placer dans la machine à laver. Cette astuce permettra de renforcer l'efficacité de votre machine puisque les bactéries responsables des mauvaises odeurs s'accumulent surtout sur l'envers des vêtements.
4.Faites tremper dans du vinaigre avant le lavageSi les mauvaises odeurs subsistent sur vos vêtements après lavage, essayez de les faire tremper dans un volume de vinaigre blanc distillé pour quatre volumes d'eau froide. Laissez tremper pendant 20 à 30 minutes pour permettre à la solution d'agir. L'acide contenu dans le vinaigre permettra de libérer les matières grasses, les impuretés et les bactéries logées dans le tissu de vos vêtements de sport, pour que votre machine à laver élimine toute la saleté plus efficacement.
5.Utilisez la bonne quantité de lessiveVous pourriez être tenté d'utiliser plus de lessive si vos vêtements sont vraiment sales. Mais ils n'en seront pas plus propres pour autant. En réalité, les molécules de savon vont s'accumuler dans les fibres de vos vêtements et attirer de nouvelles bactéries responsables d'odeurs. Vos vêtements risquent alors de sentir plus rapidement. Pour prévenir ce problème, utilisez un peu moins de lessive que pour laver vos vêtements habituels. Notez également qu'il est recommandé d'utiliser de la lessive en poudre pour entretenir correctement les articles Nike Dri-FIT.
6.Utilisez du bicarbonate de soude ou une formule spéciale pour réduire les odeursL'ajout d'environ 60 à 120 ml de bicarbonate de soude à votre machine vous permettra de neutraliser les acides responsables des odeurs. Vous pouvez même saupoudrer un peu de bicarbonate à l'intérieur de vos sneakers si elles ne passent pas en machine pour atténuer les mauvaises odeurs. Une autre solution consiste à acheter une lessive spécialement conçue pour les vêtements de sport. Ce type de lessive contient des agents désodorisants et peut être ajouté dans le compartiment que vous utilisez habituellement pour la lessive.
7.Évitez l'assouplissant et les lingettes assouplissantesL'assouplissant laisse sur vos vêtements de sport des résidus qui s'accumulent au fur et à mesure des lessives et attirent les bactéries responsables d'odeurs. Résultat : l'eau et la lessive ont plus de difficultés à éliminer la saleté de vos vêtements. De la même manière, les lingettes assouplissantes peuvent engorger les tissus, empêchant alors la lessive d'y pénétrer. Si vous souhaitez conserver la douceur de vos vêtements de sport, envisagez d'utiliser des balles de séchage, qui assouplissent vos vêtements en douceur et préviennent la formation de plis.
8.Privilégiez les programmes à froid pour linge délicatLes tissus haute performance sont délicats : ils ne doivent pas être malmenés par la machine à laver ni être exposés à une chaleur intense susceptible de détruire les fibres. Pour prolonger l'efficacité de vos vêtements de sport, lavez-les à froid et sélectionnez le cycle pour linge délicat.
9.Faites sécher le plus possible à l'air librePour prolonger la durée de vie de vos affaires de sport en matière synthétique, utilisez le programme le moins chaud de votre sèche-linge ou laissez sécher les vêtements à l'air libre. La chaleur peut amplifier les mauvaises odeurs, rétrécir vos vêtements ou altérer leur forme, mais aussi créer plus d'électricité statique et détendre les élastiques. Les vêtements en coton passent au sèche-linge sans problème, en revanche assurez-vous de ne pas exposer à une chaleur intense les tissus haute performance comme Nike Dri-FIT.
FAQ : laver les vêtements de sport sales
Pourquoi mes vêtements sentent-ils mauvais quand je transpire dedans ?
Que se passe-t-il si je garde sur moi des vêtements humides ?
Puis-je passer ma tenue d'entraînement au sèche-linge ?
Puis-je laver mes sneakers en machine ?
Qu'est-ce que le « laundry stripping » (décrassage) et est-ce que ça marche pour les vêtements de sport ?
La tendance dite du « laundry stripping » consiste à faire tremper ses vêtements dans un mélange de borax, de lessive, de bicarbonate de soude et d'eau tiède ou chaude jusqu'à 12 heures pour les décrasser en profondeur. Cette technique peut permettre de nettoyer des affaires de sport qui sont particulièrement imprégnées de transpiration et d'en retirer la saleté, mais elle est chronophage et pas forcément nécessaire dans le cadre d'une routine quotidienne.